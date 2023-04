Dobbiamo dirla tutta: prima di ascoltare Un Bel Viaggio ci aspettavamo che il primo singolo degli Articolo 31 dopo tanti anni di silenzio fosse una bomba in grado di incenerire l’Ariston. Invece abbiamo trovato uno stucchevole inno alla nostalgia che sì, fa sempre bene, ma non abbiamo ritrovato la ca**imma degli altri tempi. Una pretesa esagerata certo, e negli anni J-Ax ci ha preparati a tutto questo: un po’ di divertimento, a volte la malinconia, spesso una provocazione ma sempre in maniera troppo edulcorata.

Bene. Il 2023 è l’anno del ritorno degli “articolo” – chiamati comunemente così dalla fanbase – e oggi, venerdì 28 aprile, ecco ritornare J-Ax e DJ Jad con Filosofia Del Fu*k-Off. Diciamo “ritornare” perché sì, a questo giro ritroviamo un po’ di ca**imma con J-Ax che rappa furente a voce alta, dissing totali contro chiunque e un mood che si trova gli antipodi di Un Bel Viaggio.

Il tutto è abbellito da un lyric video in cui scorrono foto d’epoca del duo animate come se stessero cantando i versi. Nel frattempo è grande l’attesa per altri due appuntamenti: il primo è quello sul palco con il tour e il secondo è il nuovo album di cui ancora non si hanno notizie.

Poco dopo Sanremo, infatti, J-Ax e DJ Jad hanno annunciato la chiusura del disco e il contratto con la Sony, ma non hanno anticipato nulla. Filosofia Del Fu*k-Off è la seconda anticipazione del disco che verrà e di cui si attende con ansia l’annuncio ufficiale. Arriverà presto? Da quando il duo ha annunciato il ritorno le sorprese non sono mancate.

Nel pezzo rappa anche DJ Jad, l’unico punto a sfavore è il taglio dato ad un ritornello troppo radiofonico e fuori luogo rispetto al resto dell’impianto stilistico. Non fa niente, siano i bentornati.

Continua a leggere su optimagazine.com

Siamo tornati a farvi muovere i cu*i

boogie boogie

ho ancora tutti contro come Putin e nella music,

me la su**i come la Cookie

prima l’ho usata ma poi l’ho mollata

come la groupie che adesso è la tua fidanzata

Dici hai cominciato con me? È una bomba

anche se con le canne ed il rap è una colpa fratè

perché oggi è una bolla che affitta i jet,

si fa foto e poi manco decolla.

E ancora sono qui che rompo il ca**o

sarà che dormo male coi soldi nel materasso

questo è il vizio che mi tengo finché campo

e all’inferno il mio girone sarà il girone di basso

che quando parte è come se mi ferma la volante

anche se non ho niente il cuore batte

come la madre di ‘sti rapper che lascio in mutande

con tatuato Articolo 31 sulle chiappe

Se tu con il dito medio su

ti senti un po’ come me

filosofia del fu*k-off

e non mi chiedi del cash

che non hai niente più da vincere

hai dato indietro tutte le mazzate

adesso fai quel ca**o che ti pare

filosofia del fu*k-off

E non temo il fallimento

come lo intendi adesso

coi like e le impression

ed i soldi non li spendo col naso e l’uccello

con la scusa del poeta maledetto

me ne fo**o della critica

di essere il tuo mito o essere compatito

ed elemosinare un po’ di fama

a questi figli di pu**ana

che si sentono migliori a dire

“poverino va capito”

Che gli artisti ne fanno una scienza

di far passare i vizi per disubbidienza

per vita rock and roll

l’essere uomo di mer*a

lavarsi la coscienza con la beneficienza

Se vivi per il successo

prima o poi vai in depression perché prima o poi buchi

piuttosto che vittime meglio venduti

non sono i martiri che vincono la guerra

ma i sopravvissuti

Se tu con il dito medio su

ti senti un po’ come me

filosofia del fu*k-off

e non mi chiedi del cash

che non hai niente più da vincere

hai dato indietro tutte le mazzate

adesso fai quel ca**o che ti pare

filosofia del fu*k-off

Oh! Solleva le mani che il mio vinile è una glock

Dammi la giacca, la collana e l’iPhone

In testa coppola in quanto è da boss

e levo il posto a questi DJ low cost

che sfoggiano gemme costose

io di diamante ho fatto i dischi

e me la meno meno

so che la gente qui dimentica veloce

e mette Balenciaga dopo la campagna pedo

Se tu con il dito medio su

ti senti un po’ come me

filosofia del fu*k-off

e non mi chiedi del cash

che non hai niente più da vincere

hai dato indietro tutte le mazzate

adesso fai quel ca**o che ti pare

filosofia del fu*k-off