Esce a maggio Destinazione Mare di Tiziano Ferro, il nuovo singolo inedito dell’artista di Latina. L’annuncio risale alla giornata odierna, venerdì 28 maggio, quando lo stesso cantante è apparso sui social per condividere con i fan la notizia.

Il 5 maggio arriverà in radio e negli store digitali il suo nuovo singolo inedito, un brano che non fa parte dell’ultimo album rilasciato in ordine di tempo. Dopo il disco Il Mondo è Nostro, pubblicato a fine 2022, Tiziano Ferro svela l’uscita di un nuovo singolo: Destinazione Mare.

Pochissimi i dettagli in merito. Conosciamo la data di uscita, quella di venerdì prossimo, il titolo e la cover del pezzo. Per il resto bisognerà attendere ancora qualche giorno.