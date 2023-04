Sono stati annunciati i primi concerti di Giusy Ferreri nel 2023. Torna l’estate e tornano anche i concerti della cantante che nei periodi più caldi dell’anno mette a segno i migliori tormentoni, pronti a farci ballare sempre con la stessa carica energetica.

L’estate 2023 non farà eccezione. Si attendono nuovi brani da parte di Giusy Ferreri ma intanto arrivano le date primaverili ed estive, quelle dei concerti che la porteranno a calcare i palchi d’Italia da nord a sud. Molti degli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito: in questi casi non occorrerà l’acquisto dei biglietti. Vi invitiamo a verificare le informazioni data per data.

Gli eventi in piazza, saranno ad ingresso gratuito.

Si parte il 2 maggio dalla Sicilia per far tappa il 24 giugno a San Marcellino (CE) e il 27 giugno a Bellizzi (SA). A luglio è in programma un concerto a Roma, in occasione di Estate al Maximo. Si riprende poi ad agosto: il 6 a Montemiletto (AV), il 28 a Tempio Pausania (SS).

Tra i concerti di Giusy Ferreri nel 2023 anche eventi a settembre: il 3 a Bondeno (FE) e il 17 a Irsina (MT).

Il calendario è in corso di aggiornamento continuo.

I concerti di Giusy Ferreri nel 2023

2 maggio MONREALE (PA) – PIAZZA GUGLIEMO II

24 giugno SAN MARCELLINO (CE) – VILLA EUROPA

27 giugno BELLIZZI (SA) – PIAZZA EUROPA

12 luglio ROMA – ESTATE AL MAXIMO – PIAZZA GABRIELLA FERRI

6 agosto MONTEMILETTO (AV) – PIAZZA IV NOVEMBRE

28 agosto TEMPIO PAUSANIA (SS) – PIAZZA XXV APRILE – SA MANNA

3 settembre BONDENO (FE) – SCORRE, IL FESTIVAL – PIAZZA GARIBALDI

17 settembre IRSINA (MT) – PIAZZA CARLO MARX