Ormai siamo diventati tutti social e non importa quale sia la nostra età o quale professione svolgiamo, ma è comune postare online quello che facciamo nella nostra vita quotidiana. Fino a poco tempo fa ci limitavamo a scattare foto e selfie e a utilizzarli per parlare di noi attraverso il web. Oggi, però, questo non basta più e oltre alle fotografie abbiamo cominciato a condividere anche i nostri video. Ecco perché diventa sempre più importante riuscire a modificarli in maniera semplice ed efficace, magari agendo sui colori, utilizzando dei filtri o aggiungendo delle musiche adatte e suggestive in sottofondo. Esistono ormai tantissime app che consento di svolgere tutte queste azioni e Filmora di Wondershare è senza ombra di dubbio una delle migliori.

Come editare i propri video su Instagram

Capire come editare video per Instagram è davvero molto semplice e veloce. E’ sufficiente avere a disposizione uno smartphone o un tablet e procedere alla sua registrazione.

Mentre, però, fino a poco tempo fa ci si accontentava di caricarlo così come lo si produceva, oggi, invece, questo non basta più e siamo tutti portati a modificarlo prima di renderlo pubblico. Certo, chi crede che ritoccare un video sia del tutto paragonabile a quello che si farebbe per una foto, si sbaglia di grosso. Anzi, ed è proprio per questo motivo che sono stati realizzati dei software e delle applicazioni specifiche. Uno dei più utilizzati e famosi è Filmora, un’app molto semplice, rapida e efficace realizzata da Wondershare, azienda professionale e moderna che si è presto distinta nel mercato del digitale per la sua innovazione e competenza.

Da quando esiste Instagram reels tutti vogliamo poter pubblicare video perfetti e per farlo è inevitabile apportare dei cambiamenti. Dopo aver realizzato un video, quindi, è possibile impiegare uno dei 24 filtri presenti in Filmora per caratterizzarlo in maniera completamente personale. Successivamente è possibile aggiungere anche una copertina che deve essere quanto più possibile creativa e originale perché deve essere in grado di attirare l’attenzione di chi sta navigando per indurlo a fermarsi e consultare la nostra pagina social. La versatilità di questo programma non ha eguali, infatti consente di apportare fino a 300 differenti modifiche, molte delle quali sono anche completamente gratuite. Solo per fare alcuni esempi, è possibile tagliare degli spezzoni di filmato per eliminarli, spostarli in un’altra posizione, trasformarli o capovolgerli. Se lo si desidera, si può anche cambiare il colore della sequenza, per esempio per realizzare un cortometraggio in bianco e nero o dai diversi toni dei colori pastello per ricreare un’atmosfera vintage. Si possono aggiungere anche delle musiche o dei dialoghi. A questo punto, non resta che salvare le modifiche che sono state apportate e caricare il video online su Instagram nella speranza che tantissime persone ne restino affascinate e incuriosite e inizino a guardarlo e, magari, a condividerlo.

Chi desidera, quindi, modificare un suo lavoro, ha a disposizione ben 333 pacchetti di effetti speciali e opzioni di modifica, molti dei quali sono gratuiti e questo consente a chiunque di diventare un piccolo regista.

Il risultato finale sarà un video che non avrà nulla da invidiare a uno realizzato ed editato da un vero professionista.

Le richieste più frequenti di chi utilizza Instagram reels

Tra tutte le persone che hanno ormai iniziato a impiegare Instagram Reel, una delle richieste più frequenti che viene fatta è quella di modificare i propri video come dei veri e propri editor professionisti, ad esempio aggiungendo musiche, tagliando delle immagini, aggiungendone di nuove o, semplicemente, modificando il loro ordine di presentazione.

Qualsiasi video, quindi, può essere trasformato sia nella parte grafica sia in quella sonora. A tal proposito, a oggi sono disponibili centinaia e centinaia di effetti sonori differenti tra cui scegliere, molti dei quali sono completamente gratuiti. Non esiste, quindi, più alcun limite nella propria libertà e nel desiderio di creare una story, anche per quanto riguarda lo specifico formato perchè il software Wondershare Filmora ne supporta davvero tantissimi, tra cui il 9:16 che è quello migliore e più apprezzato da chiunque su Instagram.

Il livello qualitativo del software Filmora per la modifica dei video per Instagram, è altissimo e, rispetto a molti altri programmi, ha il vantaggio di essere molto semplice, pratico e veloce da utilizzare. Inoltre, parte delle sue funzionalità possono essere scaricate in maniera completamente gratuita dal suo sito ufficiale. Anche il suo impiego, inoltre, è molto intuitivo e consente di risparmiare tantissimo tempo durante le operazioni di modifica di qualsiasi video anche se non si è particolarmente tecnologici ed esperti. Questo anche perché se si sceglie di impostare uno tra i tantissimi modelli a disposizione, si potrà modificare istantaneamente qualsiasi riproduzione in qualsiasi modello e in ogni luogo. Solo per fare un esempio tra tutti, i migliori tutorial vengono corretti proprio con Wondershare Filmora.