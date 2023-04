Più che in altri anni, Samsung sembra puntare davvero molto sui suoi dispositivi foldable e dunque sul Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5. Negli ultimi giorni, si rincorrono le anticipazioni relative ai dispositivi pieghevoli e non resta che prendere atto del fatto che il lancio estivo dei device sarà decisamente in grande stile.

Proprio nelle ultime ore di oggi 28 aprile, giungono ancora conferme del fatto che entrambi gli smartphone saranno lanciati con un po’ di anticipo rispetto a quanto preventivato in un primo momento. Non dovrebbe esserci alcun evento Unpacked in agosto, così come da tradizione per la presentazione di nuovo hardware del produttore. Semmai, lo stesso appuntamento sarebbe anticipato a luglio, anche se nell’ultima parte del mese. Il keynote poi non dovrebbe avere luogo negli Stati Uniti ma in qualche città del Sud Corea, nell’ottica di promuovere il paese del produttore per il prossimo Expo mondiale 2030.

Le novità attuali non finiscono qui: secondo l’analista Ross Young “le stime di produzione per il Galaxy Z Flip 5 per luglio 2023 sono circa il doppio di quelle dello Z Flip 4 nel 2022 “. Samsung sarebbe pronta a lanciare un’imponente campagna di marketing mondiale per la vendita del suo pieghevole a conciglia più economico e per questo si aspetta di vendere molte più unità del dispositivo. Lo stesso analista non ha parlato anche del Samsung Galaxy Z Fold 5 ma, visto l’impegno decisamente più gravoso per il suo acquisto, è normale che non si attendano gli stessi numeri del collega “minore” (al contrario, migliori risultati rispetto all’attuale Galaxy Z Fold 4, quello si).

Ci si aspetta che, nel corso delle prossime settimane, nuovi rumor su Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 giungano in grande quantità. D’altronde, l’uscita ufficiale dei device si concretizzerà in appena tre mesi.