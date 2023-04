Asia Argento all’Isola dei Famosi 2023 ma solo per fare una sorpresa a sua sorella Fiore? In un primo momento i fan del programma avevano pensato ad una vera e propria partecipazione di Asia Argento ma a quanto pare non sarà così. Sui profili ufficiali della trasmissione, infatti, è stato annunciato l’arrivo di Asia Argento all’Isola dei Famosi 2023 solo per fare una sorpresa a Fiore, sua sorella, ufficialmente una concorrente di questa edizione, ma come sarà il loro incontro?

Ecco l’annuncio sui social:

Qualcuno pensa che non ci sarà molto di emotivo ma altri sanno bene che le due sorelle, figlie del regista Dario Argento, sono molto legate. La stessa concorrente del programma ha spesso parlato del suo rapporto con la sorella Asia ospite a Storie Italiane ha raccontato:

“Con Asia abbiamo 5 anni di differenza e non sono tantissimi. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

All’epoca si parlava spesso della liason tra Asia Argento e Fabrizio Corona e Fiore si è schierata subito al fianco della sorella ribadendo che il loro è stato un fuoco di paglia e che lei lo ha sempre saputo sin dall’inizio. Cosa si diranno le due una volta insieme davanti alle telecamere del programma?

Al momento non sappiamo ancora in che cosa consisterà la sorpresa di Asia per la sorella e nemmeno se sarà chiamata in causa per una prova che potrebbe regalare ai naufraghi un momento di gioia ma quello che è certo è che ne vedremo e ne sentiremo delle belle visto che si è parlato spesso del presunto bullismo di cui Fiore sarebbe vittima all’Isola, cosa farà Asia per lei?