Finalmente buone notizie per quanto riguarda il disservizio più discusso del mese di aprile, considerando il fatto che a breve dovrebbe sbloccarsi la portabilità da Rabona Mobile. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, non ci forniscono purtroppo tempistiche e certezze sul ripristino della rete per chi non vorrebbe abbandonare l’operatore in questione, ma consentono quantomeno di arricchire quanto vi abbiamo riportato in questi giorni. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto oggi 27 aprile, senza perdere la speranza sul fatto che tutto possa tornare come prima nel più breve tempo possibile.

Svolta in arrivo per chi desidera la portabilità da Rabona Mobile dopo i suoi recenti problemi

Come dovrebbero evolvere i feedback per chi desidera la portabilità da Rabona Mobile? Alla luce dei problemi ancora non risolti dall’area tecnica, in tanti stanno cercando di migrare con il vecchio numero verso altri operatori. Di solito, tutta la procedura dura al massimo due giorni, ma in questo frangente i tempi di attesa sconfinano nelle settimane, perché questi marchi secondo le indicazioni di AGCOM devono garantire al massimo 3000 portabilità al giorno in uscita. Si tratta di accordi in piedi da circa quattro anni, che a conti fatti aiutano a comprendere il particolare momento che stiamo vivendo.

Tuttavia, avendo fatto registrare per diversi oggi oltre l’80% di richieste di uscita rispetto al massimo garantito, la portabilità da Rabona Mobile a breve andrà incontro ad aumento della soglia citata in precedenza. In particolare, le ultime indiscrezioni evidenziano come il limite massimo raddoppierà, giungendo in questo modo a 6.000 uscite massime.

Insomma, addio alle lunghe liste di attesa, visto che ci sarà un aumento considerevole delle richieste di portabilità da Rabona Mobile che potranno essere finalmente soddisfatte su base giornaliera. Ancora un po’ di pazienza sotto questo punto di vista.

Continua a leggere su optimagazine.com