Non si parla solo di iOS 17, ma anche dell’aggiornamento iPadOS 17 specifico per i tablet di casa Apple. Le ultime indiscrezioni relative alla prossima esperienza software sono davvero interessanti e provengono da un leaker noto a tutti su Twitter come @analyst941. Siamo nel campo dei rumor ma possiamo ritenere plausibile lo scenario di seguito riportato.

Apple starebbe sviluppando una versione di iPadOS 17 specificamente progettata per iPad di dimensioni più grandi rispetto a quelli attuali. La soluzione software giungerebbe con il giusto anticipo rispetto ad un rinnovato hardware per la categoria tablet di Apple. In effetti, un dispositivo dal display decisamente generoso sarebbe poi previsto solo nella prima parte del 2024. Le varie versioni dell’aggiornamento software successive alla prima prevista in autunno servirebbero dunque a preparare il terreno per il lancio successivo.

Il leaker protagonista degli ultimi rumors ritiene che il prossimo iPad extra-large avrebbe una diagonale da ben 14,1 pollici e sarebbe in grado di eseguire fino a due display 6K a 60Hz tramite la tecnologia di connessione Thunderbolt 4 e naturalmente il già citato iPadOS 17 che includerebbe il supporto per la specifica funzionalità. Una simile soluzione risulterebbe essere un gran passo in avanti rispetto agli attuali dispositivi che giungono al massimo ad una diagonale dello schermo pari a 12.9 pollici.

Molto probabile è che un iPad di dimensioni così importanti, lanciato con a bordo proprio iPadOS 17, verrà etichettato con una nuova nomenclatura. Questa potrebbe essere iPad Ultra o altra dicitura che faccia riferimento alla natura straordinaria del dispositivo. Non c’è dubbio sul fatto che saremo al cospetto di un dispositivo decisamente premium e non certo adatto a tutte le tasche. C’è anche da dire che di certo il prodotto verrà concepito per un target di professionisti pronti a spendere molto per avere una valida alternativa ad un computer in mobilità.

