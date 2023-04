Quanto prima Redmi lancerà in via ufficiale un nuovo smartphone alla sua serie Note. Il prossimo dispositivo in questione è il Redmi Note 12R Pro 5G. Secondo i recenti rapporti, il Redmi Note 12R Pro 5G si andrà ad aggiungere ai Note 12 Pro 4G, 12 Pro Speed Edition e standard Note 12 Pro 5G. Il lancio del device è in programma in Cina il prossimo 29 aprile, anche se ancora non ci sono informazioni circa la sua disponibilità in altri mercati. Intanto, l’azienda ha già svelato alcune caratteristiche e specifiche principali: andiamo a dare insieme un’occhiata.

Secondo il teaser ufficiale del nuovo Redmi Note 12R Pro 5G, il dispositivo presenterà un design piatto ed un pannello posteriore curvo dotato di modulo rettangolare per ospitare sul retro una doppia fotocamera e un flash LED. Il device vanta di un sensore principale della fotocamera da 48MP e supporta la più recente rete 5G. Tuttavia, ancora non ci sono dettagli su quale sarà la fotocamera secondaria; forse potrebbe esserci un’unità macro o un sensore di profondità. La società cinese ha annunciato che lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni, oro, nero e bianco. Il dispositivo sarà poi dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e, sotto la scocca, ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 1 affiancato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, il prossimo Redmi Note 12R Pro 5G dovrebbe essere dotato di un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una certificazione SGS a bassa luce blu per la protezione degli occhi. Ulteriori dettagli sullo smartphone per il momento restano sconosciuti; tuttavia, il dispositivo dovrebbe essere lanciato con interfaccia MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola.

