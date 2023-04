Seppur ben distanti dal lancio dei prossimi Samsung Galaxy S24, si comincia a parlare insistentemente della prossima serie top di gamma grazie ad una serie di anticipazioni e soffiate hi-tech che la riguardano molto da vicino. Tra le indiscrezioni ci sono quelle relative al chip a bordo delle ammiraglie: si parla insistentemente del ritorno del chip Exynos sui dispositivi da settimane e ora, a tal proposito, è giunta una conferma “ufficiale”.

Il chipset Exynos 2400 sarebbe pronto ad essere integrato nella gamma Samsung Galaxy S24. Nella presentazione sugli utili finanziari del primo trimestre 2023, ecco che Hyeokman Kwon (vicepresidente della divisione DS di Samsung LSI) avrebbe sottolineato come ci sia tutta l’intenzione di reintrodurre la soluzione proprietaria nel futuro.

Per quanto Kwon non abbia nominato né il Samsung Galaxy S24, né il processore Exynos 2400, non ci sono particolari dubbi sul fatto che il prossimo connubio hardware possa essere proprio quello appena indicato. In effetti, sul successore del Samsung Galaxy S23 si stanno concentrando gli sforzi di progettazione e ancora, proprio il chip targato come Exynos 2400 è l’unico da ritenersi di fascia alta per gli smartphone top di gamma.

Come accaduto in passato, un Samsung Galaxy S24 potrebbe giungere con chip diversi in base ai mercati di riferimento. Potrebbe dunque capitare che in Europa venga rilasciato il top di gamma con a bordo la soluzione Exynos e negli Stati Uniti invece l’alternativa con il Qualcomm Snapdragon. La specifica strategia, come sempre, finirebbe con l’indispettire i residenti nel vecchio continente ma c’è un ulteriore distinguo da fare. Sempre secondo le informazioni finora messe in circolazione, proprio l’Exynos 2400 potrebbe trovare posto solo sul Galaxy S24, mentre il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra arriverebbero con a bordo il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Staremo a vedere quante di queste voci saranno confermate.

