Quali sono le 5 migliori piastre per capelli sulle quali puntare in questa primavera? Una guida è necessaria per tutti coloro che desiderano essere sempre in ordine con la loro chioma, pure non recandosi costantemente dal loro parrucchiere di fiducia. La scelta tra dispositivi ben diversi tra loro è molto ampia e include soluzioni davvero economiche, come pure alternative professionali e davvero di fascia alta di prezzo.

Piastra Philips EssentialCare

Siamo al cospetto della più economica delle piastre per capelli di questa guida. Il suo prezzo attuale di circa 24 euro è davvero alla portata di molte tasche. Nonostante il costo contenuto, la soluzione risulta davvero interessante. Il dispositivo si avvale della tecnologia ThermoProtect per distribuisce uniformemente il calore lungo le piastre e protegge la chioma. Le piastre, nello specifico, sono cheratina e lunghe 28 x 100 mm. Le impostazioni di temperatura sono due, ossia da 180° a 220° e il riscaldamento è rapido, ossia in soli 60 secondi. La piastra prevede anche il blocco dei pulsanti per una maggiore sicurezza.

Piastra Remington

La seconda delle migliori piastre per capelli è del brand Remington, noto a tutti per i suoi prodotti per la cura dei capelli. La soluzione presa in esame possiede delle piastre da 110 cm oscillanti e strette con rivestimento in ceramica di ultima generazione e proteine della seta. Il design arrotondato e 3D delle stesse consente anche di ottenere uno styling mosso L’apparecchio è pronto all’uso in soli 10 secondi e ha una temperatura variabile da 150 a 235ºC e una punta massima di 240ºC, ma solo per 30 secondi. Un display digitale indica la temperatura migliore per ogni tipo di capello. Il costo del dispositivo è di 34 euro.

REVAMP Progloss Digital

Una terza soluzione dal buon rapporo qualità/prezzo in questa guida alle migliori piastre per capelli è quella Revamp. La ceramica delle piastre è infusa ad alta temperatura in un mix progloss, ossia una composizione di cheratina, olio di argan e olio di cocco per proteggere la chioma. Le si regola tra gli 80°c e i 235°c, in base al tipo di capello, e il display digitale cambia colore in base al valore prescelto: giallo per capelli fini, arancione per capelli normali, rosso per capelli spessi. Un plus di questo prodotto è il corrispettivo cavo da 3 metri girevole che può essere ruotato di 360°. Il costo di questa soluzione è ora di circa 51 euro.

Bellissima Imetec Steam Ceramic & Argan Oil

La piastra per capelli Bellissima Imetec sfrutta la tecnologia a vapore che preserva l’idratazione dei capelli per evitare che si increspino dopo la stiratura. Ad ogni utilizzo, il serbatoio dovrà essere riempito con semplice acqua di rubinetto per eseguire l’acconciatura. Le piastre sono rivestite in ceramica infusa in olio di Argan. Il design è particolarmente arrotondato per realizzare lo styling e la temperatura è regolabile su 3 live, ovvero 170°C, 200°C o 230°C. La spesa da affrontare attualmente per il prodotto è pari a circa 58 euro.

Piastra ghd Original Styler

La presente guida alle migliori piastre per capelli della primavera non poteva non concludersi con un modello del noto brand professionale ghd. La tecnologia in ceramica Single-Zone permette di mantenere la temperatura sui 185°C su entrambe le lamelle. L’apparecchio lisciante non usa calore estremo e per questo preserva i capelli dall’usura, nonostante un uso anche continuato. Le piastre flottanti in ceramica sono rivestite con un rivestimento lucido per capelli più luminosi e il design particolarmente arrotondato della piastra consente di ottenere un’acconciatura liscia, mossa o riccia. La soluzione avanzata costa attualmente circa 170 euro.