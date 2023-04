Il figlio di Chester Bennington ha pubblicato il suo primo singolo. Un debutto rap per Draven Sebastian Bennington, 21 anni, che con questo brano partecipa alla colonna sonora della docuserie Family Legacy disponibile su Paramount +.

La canzone si intitola F_W_Me e il figlio del grande assente frontman dei Linkin Park ha scelto come nome d’arte RVRND. Il brano è stato prodotto da Manny The Drummer e mixato e masterizzato da Jay Baumgardner, già collaboratore dei due progetti di Chester, Linkin Park e Grey Daze.

Come detto in apertura, F_W_Me fa parte della colonna sonora di Family Legacy. La docuserie racconta la vita degli artisti attraverso gli occhi e la voce dei loro figli. Draven Sebastian ricorda la sua vita con il padre nel primo episodio, Dads Who Rock. Per il giovanissimo Draven Sebastian è tempo anche per la prima esperienza discografica, con un primo EP disponibile ad agosto 2023.

L’intervista di Draven è stata concessa a Hollywood Life e ripresa da Blabbermouth. Con il suo intervento, il figlio di Chester Bennington vuole “cambiare la narrativa” sulla memoria di suo padre.

Recentemente un altro figlio del compianto frontman dei Linkin Park, Tyler Bennington, è intervenuto su TikTok per zittire tutti i complottisti che sostengono che suo padre sia stato ucciso perché “sapeva cose”. Tyler non le ha mandate loro a dire, bollando le loro teorie come “stron*ate” e respingendo ogni tentativo di fare del sensazionalismo sulla morte del padre. Chester Bennington, ricordiamolo, è morto suicida il 20 luglio 2017, pochissimo tempo dopo lo stesso gesto estremo di Chris Cornell.

Da quel giorno la speranza di nuova musica da parte dei Linkin Park superstiti resta tale, anche se recentemente Shinoda e soci hanno pubblicato Lost, un brano inedito dai tempi di Meteora.

