Il rapporto di collaborazione tra i coniugi Palladino e Amazon Studios continua. Dopo la conclusione de La fantastica signora Maisel, Amy Sherman e Daniel Palladino sono al lavoro su Étoile, nuova serie televisiva di cui sono state ordinate due stagioni, ciascuna di 8 episodi, che andranno in onda su Prime Video. Al centro della sceneggiatura di Étoile una delle passioni di Amy Sherman-Palladino, il balletto.

Étoile – Il cast

Tra gli interpreti scelti compare anche Luke Kirby, uno dei volti più amati de La fantastica signora Maisel, da cui proviene anche un altro attore, Gideon Glick. Nel cast anche Camille Cottin (Chiami il mio agente!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story). Nessun dettaglio è ancora disponibile in merito ai personaggi.

Étoile – La trama

La serie televisiva Étoile è ambientata tra New York City e Parigi e racconta le vicende di ballerini e staff di due famose compagnie di danza che, per salvarsi decidono di scambiarsi i loro talenti più apprezzati.

I Palladino, che sono legati ad Amazon Studios da un accordo di collaborazione ormai duratura, saranno autori, registi e produttori del progetto.

Amy Sherman-Palladino, già creatrice e sceneggiatrice di Pappa e Ciccia e Una mamma per amica, si era già cimentata con una serie televisiva sulla danza. A passo di danza, ideata in collaborazione con Lamar Damon, andò in onda tra il 2012 e il 2013, per una sola stagione, su ABC Family, mentre in Italia fu trasmessa da Mya a partire dal 12 marzo 2013.

Continua a leggere Optimagazine