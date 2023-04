In questi ultimi anni sono stati davvero molti i bonus edilizi che hanno permesso a molte famiglie italiane di effettuare importanti lavori di ristrutturazione e manutenzione della propria casa. A seguito di questi lavori, sono stati anche molto numerosi gli acquisti relativi all’arredamento, talvolta rinnovato parzialmente, in altri casi totalmente, anche perché, nel caso di interventi di ristrutturazione è possibile usufruire anche di bonus mobili ed elettrodomestici.

Ovviamente, fra gli ambienti più importanti nel caso di interventi di edilizia figura la stanza da bagno. Fra le scelte che si devono fare quando ci troviamo a dover arredare de novo questo ambiente, una delle più rilevanti è quella fra doccia o vasca, anche perché la possibilità di poter inserire entrambe le soluzioni è poco frequente; al più, in case di grandi dimensioni, dove è presente anche un bagno di servizio, si può decidere di inserire la vasca nella stanza da bagno più grande e di posizionare la doccia nel bagno dalle dimensioni più ridotte. Nella grande maggioranza dei casi però è necessario scegliere o l’una o l’altra soluzione. Di seguito, quindi, illustreremo i pro di entrambe in modo da facilitare la scelta.

I pro della doccia

Una delle caratteristiche più interessanti della doccia è senza ombra di dubbio la sua versatilità per quanto riguarda le sue dimensioni; i box doccia, disponibili in varie forme e design, hanno il grande vantaggio di poter essere inseriti anche in stanze da bagno non particolarmente ampie; sul mercato infatti sono disponibili box doccia di qualsiasi dimensione; per esempio, sul sito di Import For Me, uno dei principali rivenditori online di prodotti per la casa, sono presenti box doccia “compatti”, perfetti come scelta salvaspazio o proposte di maggiori dimensioni come per esempio un box doccia 90×90 con idromassaggio con getti regolabili, ideale per un bagno di medie e grandi dimensioni che può così essere trasformato in una piccola SPA quotidiana. Esistono anche modelli molto sofisticati con impianto radio, ricevitore telefonico, cromoterapia ecc.

La doccia offre anche il vantaggio di non avere particolari controindicazioni nel caso in cui nell’abitazione siano presenti persone con difficoltà motorie; esistono infatti box doccia nei quali è possibile entrare ed uscire molto agevolmente; per di più in commercio sono disponibili sedile da inserire al bisogno all’interno del box.

I pro della vasca

Non mancano i vantaggi nemmeno nel caso delle vasche da bagno; oggi per esempio sono disponibili sul mercato una vasta gamma di prodotti dalle dimensioni, dalle forme e dai materiali più disparati, per bagni classici o moderni. Sul sito di Import For Me per esempio si trovano vasche idromassaggio dotate di tutti i principali comfort, perfette per fare del bagno una vera e propria zona benessere così come soluzioni freestanding che possono essere posizionate a parete o a centro stanza.

La vasca è anche la soluzione più adatta nel caso in cui in casa vi siano dei bambini piccoli, sia per quanto riguarda l’aspetto dell’igiene sia per quanto riguarda il loro divertimento e la confidenza con l’acqua. Un altro aspetto da considerare è che la vasca da bagno permette sia di fare il bagno sia di fare la doccia, anche se magari in modo più scomodo, mentre nel caso del box doccia non è possibile fare il contrario.

La vasca, infine, crea sì maggior disagio nel caso di persone con ridotta mobilità, ma va anche precisato che oggi vi sono soluzioni con sportello grazie alle quali si può aggirare il problema. In conclusione, sia doccia che vasca hanno pro e contro che andranno attentamente considerati dopodiché si potrà effettuare la scelta più consona alla nostra situazione.

Continua a leggere su optimagazine.com