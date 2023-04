Le prossime novità di iOS 17 continuano a moltiplicarsi, secondo quanto trapelato dagli ultimi rumor. Il sito di settore MacRumors ha raccolto delle anticipazioni molto succulente sul prossimo aggiornamento, condivise da un tipster su Weibo. Per quanto non ci sia ufficialità di quanto trapelato fino a questo momento, possiamo ritenere plausibili tutti i dettagli finora giunti a noi.

I cambiamenti previsti da iOS 17 e raccontati nelle ultime ore investiranno la schermata di blocco, Apple Music, App Library e il centro di controllo. Partendo proprio dallla Lock Screen, dovrebbe essere introdotto un pulsante per condividere i design personalizzati della schermata con altri utenti a piacimento. Ancora, sempre nella schermata di blocco, sarà possibile anche visualizzare i testi di di Apple Music. Restando poi fermi all’applicazione utile per ascoltare la musica, si dovrebbe poter beneficiare di una grafica più snella e semplificata.

Le novità di iOS 17 non finiscono qui: le cartella dell’app Libreria dovrebbero poter essere rinominate manualmente e un grande cambiamento, pure annunciato più volte nelle scorse settimane, dovrebbe investire il centro di controllo. Quest’ultimo è rimasto pressoché immutato da diversi anni e proprio il prossimo major update dovrebbe contribuire ad un suo grosso re-design. Per finire dovrebbe esserci una piccola ma utilissima innovazione per la gestione della torcia del telefono. Al momento del rilascio della prossima fatica software, dovrebbe essere possibile regolare la luminosità più alta e più bassa con un cursore molto simile a quello del volume.

L’aggiornamento iOS 17 verrà di certo presentato il prossimo 5 giugno, all’apertura della conferenza WWDC Apple dedicata agli sviluppatori. Per l’occasione, sarà lanciato solo un primo firmware di test agli esperti, con il via al programma beta che sarà di scena per tutta l’estate. Il rilascio definitvo dell’update non arriverà poi prima di settembre, in concomitanza con il lancio commerciale dei prossimi iPhone 15.

