Entro la fine del 2023, il colosso di Seul dovrebbe lanciare sul mercato due nuovi smartwatch: Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic, insieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. I prossimi orologi intelligenti del colosso sudcoreano dovrebbero portare un miglioramento, sia per quanto riguarda il monitoraggio, sia per le funzionalità di salute. All’inizio della settimana in corso si vociferava che le prestazioni del Samsung Galaxy Watch 6 sarebbero state migliorate. Adesso, sono giunte alcune informazioni esclusive relative al processore dello smartwatch. Andiamo e vedere insieme di cosa si tratta.

Sappiamo che la serie Samsung Galaxy Watch 6 disporrà di un nuovo processore Exynos: ovvero l’Exynos W980. Questo nuovo chipset sarà più veloce del 10% rispetto al chipset Exynos W920 visto a bordo delle serie Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5. Malgrado non ci fossero informazioni circa la configurazione della CPU e della GPU dell’Exynos W980, Samsung potrebbe lavorarci su realizzando un nuovo processo a 5nm, il che potrebbe anche portare ad una maggiore durata della batteria. Maggiori informazioni su questo chipset Exynos saranno rivelate nei prossimi mesi.

Il Samsung Galaxy Watch 6 sarà anche dotato di un display più grande ad elevata risoluzione e cornici più sottili; inoltre, il Galaxy Watch 6 Classic mostrerà l’iconica cornice girevole per cui gli smartwatch Samsung sono diventati famosi. I due smartwatch in arrivo saranno anche dotati di batterie le cui capacità risulteranno leggermente superiori rispetto ai loro predecessori. Infine, è possibile aspettarci che il nuovo Samsung Galaxy Watch 6 abbia tutte le funzionalità già presenti sul Galaxy Watch 5, tra cui touchscreen OLED circolare, ECG, GPS, sensore di frequenza cardiaca, monitoraggio della salute e del fitness, monitoraggio del sonno e analisi della composizione corporea. Tra le altre connettività, l’orologio intelligente potrebbe anche essere dotato di Wi-Fi, NFC per i pagamenti, ricarica wireless e interfaccia One UI Watch basata su Wear OS.

