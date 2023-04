Alcune settimane fa, Realme aveva annunciato il nuovo smartphone di fascia media Realme C55, appartenente alla serie economica. Adesso, pare che il produttore stia cercando di lanciare sul mercato un altro telefono economico chiamato C53. Andiamo a vedere tutti i dettagli in merito. Il prossimo Realme C53, con numero di modello RMX3760, è stato certificato dall’ente thailandese NBTC e dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Sfortunatamente, però, oltre al codice del modello, il noto sito Web di certificazione non ha rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, non si tratta della prima volta che questo device viene individuato su una piattaforma di certificazione.

Di recente, il Realme C53 è stato certificato anche dalla Federal Communications Commission (FCC), che ha anche rivelato alcune delle sue specifiche. Lo smartphone con il numero di modello RMX3760 dovrebbe essere alimentato da una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto alla tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC fino a 33W, proprio come Realme C55. Ad oggi, il Realme C53 ha ricevuto certificazioni negli Stati Uniti, in Europa e in Indonesia, confermando il suo lancio nei suddetti paesi. Mentre l’elenco NBTC suggerisce il suo prossimo lancio, non è ancora chiaro quando precisamente il dispositivo verrà lanciato sul mercato.

ARTICOLI CORRELATI

Inoltre, anche i suoi dettagli chiave come le specifiche e altre caratteristiche sono per il momento ignote. Ora come ora, possiamo solo confermare che il Realme C53 funzionerà sull’interfaccia Realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Tuttavia, la certificazione NBTC conferma anche che il prossimo smartphone economico di Realme sarà un dispositivo dotato di connettività 4G. Questo dettaglio certamente non è una sorpresa, dal momento in cui la società cinese deve ancora lanciare un telefono della linea ‘C’ con connettività 5G. Ad ogni modo, restiamo connessi per captare ulteriori aggiornamenti su questo device.

Continua a leggere su optimagazine.com