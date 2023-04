Maddalena e Benedetta contro Mattia ad Amici: è guerra aperta. poi le scuse, ma solo da parte di Benedetta. Maddalena pretende di avere ragione e Cricca sbotta in difesa dell’amico ballerino. Ma andiamo con ordine.

Nel Daytime viene mostrata una scena tra Benedetta e Maddalena, intente a parlare di Mattia in camera. Volano parole pesantissime da parte di entrambe al punto che Benedetta dice: “Lo fa perché è co***ne, non lo fa per la televisione ed è peggio perché non è che ci faccia bella figura”, in riferimento ad alcuni atteggiamenti di Mattia emersi in seguito all’imitazione di Maddalena.

Poi prosegue: “Fa troppe caga** che non piacciono per rendersi conto della televisione, è buffo, è tamarro così“, insulti gratuiti che non si sono fermati qui. “Ogni volta che sbaglia qualcosa va in tilt in puntata, è rincoglionito”, si sente dalla bocca di Benedetta.

E ancora, viene messo in dubbio il suo talento nel ballo: secondo Benedetta, è seguito solo perché carino e il suo viso fa leva sul pubblico giovanissimo che segue Amici. Questo si traduce in supporto reale e in follower sui social.

“Lui è molto fortunato perché è bello, le ragazzine muoiono per lui a prescindere perché è bello, perché in realtà lui per farsi amare non fa un ca*** se ci pensi. Se li devono inventare loro i Daytime perché non ti dà neanche la sostanza. Non si vuole far vedere, scappa dalle telecamere. Se ci pensi è amato perché è bello. In una puntata è quasi invisibile”, continua, senza pietà.

Mattia viene definito ancora da Benedetta “tonto” ma anche “buono”: “Non ha mai dato modo di non farsi amare, non ha mai trattato male persone“, dice la ballerina che prende in esame l’atteggiamento di Mattia dinanzi alle telecamere.

Mattia viene a conoscenza delle parole di Benedetta e Maddalena sul suo conto. La produzione mette i concorrenti del serale dinanzi al video e invita implicitamente ad un chiarimento pacifico. Mattia scoppia a piangere, visibilmente ferito ed amareggiato dalle parole di Benedetta e di Maddalena. Benedetta è la sua partner nel ballo; Maddalena la sua ex. Solo qualche mese fa i due erano legati da una storia d’amore, oggi Mattia sente da parte della ex solo cattiverie contro di lui. Ma forse ormai ci ha fatto l’abitudine, è molto deluso – invece – dalle dichiarazioni di Benedetta.

“Mi dispiace più per le parole di Benny, che non mi aspettavo”, esordisce Mattia commentando la clip.

Benedetta si assume ogni responsabilità e si scusa immediatamente con il ballerino, a cui è molto legata. “Ho sbagliato, ho esagerato”, dice Benedetta. “Ho fatto proprio la cretina, la gallina, scusami”.

Mattia chiarisce: “Sono una persona introversa, non parlo tanto, non mi apro tanto, sono fatto così ma non perché ho paura di qualcuno” e riceve pieno supporto dai compagni del serale. Wax e Angelina intervengono in suo supporto ma anche Cricca e Aaron.

Maddalena non intende scusarsi e prova a cercare giustificazioni il suo comportamento. Non è la prima volta che si scaglia contro Mattia. confessa che forse il modo in cui si è posta non è stato il massimo ma quanto emerso lo pensa davvero. Dunque, non reputa di doversi scusare con Mattia.

“Mi tratti sempre di merd*”, le ricorda il ballerino che lamenta di non riuscire a mantenere un rapporto amichevole con lei perché viene sempre trattato male. Maddalena ammette di non riuscire a comportarsi con lui come fa con tutti gli altri. “Puoi non riuscire ad esserlo essendo educata, invece mi tratti male”, la replica di Mattia.

Poi sbotta il cantante Cricca, intervenendo a favore del compagno: “Per fortuna vi siete lasciati”.