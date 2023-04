Prima di parlare del video di In Bloom dei Nirvana è d’uopo fare chiarezza: non sarà questo l’articolo in cui si parla della versione entrata nella storia, con Dave Grohl nella formazione e le riprese effettuate in un teatro con telecamere Kerslake d’epoca degli anni ’60.

Pochi ricordano che la prima versione di In Bloom vede Chad Channing alla batteria. Dave Grohl, quando i Nirvana sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall Of Fame, lo ha spiegato chiaramente: “This was Chad”, e proprio a Channing, infatti, dobbiamo il riff di batteria pestone fatto di flam e virtuosismi. Per questo In Bloom dei Nirvana ha due video, il primo con Chad e il secondo con Dave.

Nella prima versione, diretta da Steve Brown, vediamo varie immagini della band girate per le strade di New York alternate ad altre in cui vediamo i tre ragazzi in performance. Una di queste colpisce per la presenza di Krist Novoselic che si mostra con la testa rasata. Quelle riprese sono state registrate al Maxwell di Hoboken, nel New Jersey, il 28 aprile 1990.

Krist, infatti, vuole punire se stesso dopo l’esibizione al Pyramid di New York del 26 aprile 1990 che lui stesso ritiene deludente. Per questo Novoselic si rasa i capelli e si presenta a Hoboken con la pelata. Le riprese effettuate al Maxwell faranno parte del primo video promozionale di In Bloom dei Nirvana.

Una versione che passerà in sordina fino al video incluso nel cofanetto With The Lights Out, dato che per molti fino a quel momento esiste soltanto quella firmata da Kevin Kerslake nel 1991 che ancora oggi viene considerata uno dei migliori video dei Nirvana.

Quest’ultima versione vincerà il premio come miglior video alternativo agli MTV Music Awards 1993.

