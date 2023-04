La funzione multi-dispositivo è servita per tutti gli Android e una guida per avere WhatsApp su più telefoni è d’obbligo. Proprio Meta ha ufficializzato il nuovo plus attraverso i suoi canali ufficiali e sarebbe un peccato non approfittarne. In effetti, i proprietari di un dispositivo con sistema operativo Google potranno d’ora in poi utilizzare lo stesso numero associato al servizio di messaggistica su ben 4 smartphone diversi (o anche tablet). La stessa novità dovrebbe giungere ben presto anche per gli iPhone: probabilmente sono in corso solo gli ultimi test necessari.

Come si procede per avere WhatsApp su più telefoni con lo stesso numero? La procedura è abbastanza semplice ed immediata e segue i passaggi riportati di seguito. La prima cosa da fare sarà assicurarsi di avere l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Messenger o WhatsApp Business istallato sul dispositivo secondario, dopo il relativo download dal Google Play Store. Dalla schermata principale del servizio, bisognerà andare sui 3 puntini posti in alto a destra e selezionare la voce “dispositivi collegati”. Nella nuova scheda, ci sarà la voce “collega un dispositivo”. A questo punto, si dovrà passare al telefono principale e andare su Impostazioni > Dispositivi collegati. Puntando questo dispositivo verso il telefono cellulare secondario, si acquisirà il codice QR per l’associazione.

Stabiliti i semplici passaggi per avere WhatsApp su più telefoni, va chiarito che la cronologia della chat verrà sincronizzata su tutti i dispositivi collegati. Grazie alla nuova funzione multi-dispositivo si avrà l’assoluta certezza di non perdere alcuna conversazione. La nuova modalità companion, così come definita in inglese, renderà decisamente più facile il passaggio da un telefono all’altro, quando uno di questi non funziona più o semplicemente quando si decide di passare ad uno smartphone nuovo di zecca. Da questo momento in poi, si potranno anche evitare fastidiose e lunghe procedure di trasferimento di account e chat.

