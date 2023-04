Giusy Buscemi pronta a sbarcare su Canale5? Secondo quanto riporta Lasicilia.it sembra proprio che l’attrice, che ha preso le redini di Un Passo dal Cielo, sia pronta per questa nuova avventura che la porterà a vestire i panni di Vanina Guarrasi tra amore e mafia. A firmare questo nuovo inizio per Giusy Buscemi ci ha pensato la collaborazione tra RTI e Palomar, la società che ha già firmata, tra le altre cose, anche Makàri e Montalbano.

Proprio in questi giorni è stato battuto il primo ciak della serie che sarà girata in Sicilia e, soprattutto a Catania. Al fianco di Giusy Buscemi, ci saranno Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui. Alla regia della serie Davide Marengo mentre la firma è di colei che Vanina l’ha creata per i suoi romanzi, Cristina Cassar Scalia.

Ma chi è Vanina Guarrasi? Donna forte e combattiva con un ingombrante passato alle spalle che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per vestire i panni del vicequestore della Squadra Mobile per prendere in mano complicati casi di omicidio, si ritroverà a scoprire delle cose sulla morte del padre? A complicare le cose ci penserà la relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Il loro legame è ancora forte anche se nella vita di Vanina sembra fare capolino un altro uomo.

Al momento non conosciamo ancora la data di messa in onda della serie anche se potrebbe essere il fiore all’occhiello della prossima stagione televisiva di Canale5 magari proprio in inverno. Il resto lo scopriremo tra un ciak e un altro.