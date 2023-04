Il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo esterno davvero unico e completamente rinnovato rispetto a quello del predecessore Samsung Galaxy Z Fold 4. Ne è assolutamente convinto il noto tipster Ice Universe che ha parlato di display secondario molto grande e di forma davvero speciale. Un’anticipazione in questa direzione è fornita dall’immagine rendering di apertura articolo.

L’informatore Ice Universe gode di molta autorevolezza quando si parla di anticipazioni hi-tech. In particolare, per quanto riguarda proprio il brand Samsung, ogni sua anticipazione è decisamente affidabile e poi trova riscontro nella realtà. Proprio per questo motivo, risulta impossibile non dare peso a quanto condiviso nella giornata odierna del 26 aprile. Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo esterno che si estenderà su quasi tutta una delle due facciate del dispositivo a conchiglia (fatta eccezione per i bordi del dispositivo e naturalmente la sezione dedicata ai sensori della fotocamera). C’è poi da sottolinare la speciale forma dello schermo “a cartella” che ricorda l’icona dei file su computer. Dovranno essere dunque garantite le necessarie ottimizzazioni software per sfruttare al meglio la soluzione.

Sempre Ice Universe sottolinea come questo, senza alcun dubbio, sarà il design esterno del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5. Pur non avendo fornito dettagli sulla fonte associata ad una simile soffiata, possiamo ipotizzare che la certezza di questa scelta provenga direttamente da qualcuno interno a Samsung o qualche elemento vicino alla catena di produzione per il prossimo dispositivo foldable. Proprio per il lancio di questo pieghevole e pure del collega Samsung Galaxy Z Fold 5 sono giunte pure delle notizie interessanti sull’anticipo del loro lancio. Per tradizione, Samsung organizza il suo Unpacked estivo sempre nel mese di agosto. In questo 2023 invece, il produttore sembrerebbe intenzionato ad anticipare la presentazione negli ultimi giorni di luglio. Di conseguenza, anche la commercializzazione dei telefoni dovrebbe concretizzarsi nella prima parte di agosto e non oltre.

