L’attesa è finita per Heartstopper 2. Netflix ha annunciato la data d’uscita della seconda stagione della serie tv, basata sul webcomic di Alice Oseman.

Fenomeno della scorsa primavera, il teen drama segue le storie d’amore dei migliori amici Nick Nelson e Charlie Spring e dei loro coetanei. Alla sua uscita nel 2022, Heartstopper ha ottenuto recensioni entusiastiche, ed è stata subito rinnovata per una seconda e terza stagione da Netflix.

La serie tv ha vinto cinque Children’s and Family Emmy Awards, tra cui una statuetta per Oseman, Kit Connor (che interpreta Nick) e Olivia Colman (che interpreta la mamma di Nick). La seconda stagione introduce dei nuovi personaggi: il fratello bifobico di Nick, David (interpretato da Jack Barton), il loro padre Stephane (Thibault de Montalembert), lo studente di Higgs Sahar Zahid (Leila Khan), lo studente di Truham, James McEwan (Bradley Riches); Naomi (Bel Priestley) e Felix (Ash Self), nuovi amici di Elle Argent (Yasmin Finney).

Secondo la sinossi di Netflix, negli otto episodi che compongono Heartstopper 2:

Nick e Charlie affrontano la loro nuova relazione, Tara e Darcy affrontano sfide impreviste; e Tao ed Elle decidono se potranno mai essere più che semplici amici. Con gli esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo di fine anno da pianificare, il gruppo di amici ha molto in cui destreggiarsi mentre attraversano le fasi successive della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Nel cast di Heartstopper: Joe Locke è Charlie Spring; Kit Connor è Nick Nelson; William Gao è Tao Xu; Yasmin Finney è Elle Argent; Corinna Brown è Tara Jones; Kizzy Edgell è Darcy Olsson; Tobie Donovan è Isaac Henderson; Rhea Norwood è Imogen Heaney; Sebastian Croft è Ben Hope; Cormac Hyde-Corrin è Harry Greene; Jenny Walser è Tori Spring; Fisayo Akinade è Professor Ajayi; Chetna Pandya è il Coach Singh; Stephen Fry è il Preside Barnes; e Olivia Colman interpreta Sarah Nelson.

La seconda stagione uscirà il 3 agosto 2023.

