Cresce l’attesa in questi giorni per quanto concerne l’uscita dei biglietti di Napoli-Fiorentina. In questo contesto specifico, a differenza di quanto constatato alcune settimane fa prima della trasferta di Udine, non abbiamo incertezze su data ed orario del match, visto che la partita è in programma domenica 7 maggio al Maradona, con calcio d’inizio alle 18. Proviamo a fare il punto della situazione, cercando di capire anche per quale motivo ci sia già una sorta di coda virtuale per una sfida destinata a dirci poco sulle sorti delle due squadre in campionato. Anche se per motivi differenti.

Cosa sappiamo al momento sull’uscita dei biglietti di Napoli-Fiorentina: previsioni quando escono online

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, quali sono le informazioni trapelate a proposito dell’uscita dei biglietti di Napoli-Fiorentina? Se vi state chiedendo quando escono online, allo stato attuale non abbiamo riscontri definitivi da fornire a chi ci segue, ma la storia recente del club azzurro a proposito della gestione dei ticket per eventi simili ci consente di avere un quadro più chiaro su quello che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ci sono alcune questioni di marketing che vanno prese in esame in contesti simili, stanto alle anticipazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi.

In particolare, è altamente probabile che il club partenopeo alla fine decida di arrivare al derby con la Salernitana senza diramare dettagli sulla vendita dei biglietti di Napoli-Fiorentina, nel tentativo di raggiungere un sold out a questo punto alla portata. Soprattutto nel caso in cui dovesse essere garantita la contemporaneità con Inter-Lazio, vista la possibile matematica per il terzo scudetto napoletano.

In ogni caso, i biglietti di Napoli-Fiorentina dovrebbero essere commercializzati solo lunedì prossimo, per non distogliere l’attenzione dal prossimo evento casalingo della squadra. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così.

Continua a leggere su optimagazine.com