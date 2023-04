Le voci relative ad un’uscita anticipata per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 si stanno facendo sempre più insistenti. Proprio nelle ultime ore molte fonti, anche del calibro di SamMobile, hanno riportato la notizia dell’anticipo della presentazione dei dispositivi foldable insieme al Galaxy Tab S9 , il Galaxy Watch 6 e possibilmente anche dei nuovi auricolari.

Di solito il produttore Samsung organizza sempre un paio di eventi Unpacked durante l’anno. Il primo nel mese di febbraio per la nuova serie top di gamma Galaxy S e il secondo nel mese di agosto per i dispositivi pieghevoli. Ebbene, proprio questo secondo appuntamento sarebbe previsto per luglio in questo 2023. Nell’ultima parte del mese estivo, sarebbe in programma proprio l’uscita dei device pieghevoli, con ampia probabilità dello svolgimento della presentazione tra il 25 e il 27 luglio. Essendo anticipato il lancio dei nuovi dispositivi, di certo anche la loro commercializzazione inizierà prima, magari già nei primi giorni di agosto.

Oltre alla presunta data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, nelle ultime ore, si è parlato anche del luogo prescelto proprio per l’evento Unpacked 2023. Di solito il produttore sceglie sempre gli Stati Uniti o la Spagna per il lancio dei suoi prodotti di punta. Per la prossima estate invece, sembra ci sia l’intenzione di puntare ad un evento “in casa”, ossia esattamente a Busan, in Sud Corea. La scelta sarebbe strategica, vista l’intenzione di rafforzare la candidatura della stessa città (e naturalmente la nazione) per l’Expo mondiale 2030. La distanza temporale dalla possibile presentazione non ci consente di avere l’assoluta certezza di un simile programma. Tuttavia, è molto probabile che le cose vadano esattamente come sono state presentate in quest’ultima parte di aprile e nuove indiscrezioni delle prossime settimane potrebbero svelarci le reali intenzioni del produttore.

