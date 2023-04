Sebbene tra la scomparsa di Jim Morrison e la morte di Pamela Courson siano passati tre anni, i due eventi tragici sono indissolubilmente legati tra loro. Il primo, frontman dei Doors e poeta acido e maledetto, è morto nella notte tra il 2 e il 3 luglio del 1971 a Parigi. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella vasca da bagno proprio da Pamela, che da alcune direzioni verrà indicata come responsabile della morte del Re Lucertola.

Il 25 aprile 1974, a Los Angeles, muore Pamela Courson. Su di lei si sono sempre dette tante cose. Fra le tante, che fosse una persona divertente e dalla divina bellezza. Una “regina delle nevi”, per dirla come Diane Gardner nel libro Break On Through, che allo stesso tempo collezionava pistole Luger.

Quando James Douglas Morrison muore, Pamela ritorna a Los Angeles. Il suo ex fidanzato l’ha nominata unica erede del suo patrimonio di 400mila dollari, ma quel denaro non garantirà alla Courson la capacità di elaborare il lutto. Secondo fonti a lei vicine, infatti, dopo quella terribile notte parigina Pamela non sarà più la stessa e cadrà in un vortice di depressione. L’ex manager dei Doors Danny Sugerman racconterà che spesso si è ritrovato a consumare eroina con quella ragazza ormai sola e consumata.

Il 25 aprile 1974 il corpo senza vita di Pamela viene rinvenuto a Los Angeles, sul divano di un appartamento che condivideva con due amici. Il coroner userà la parola “overdose“. Proprio come Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin e – più in là – Kurt Cobain e Amy Winehouse, Pamela Courson muore a 27 anni.

I familiari Jim Morrison lotteranno per l’eredità, in quanto Pam e Jim non si sono mai sposati. Oggi la “regina delle nevi” riposa con il cognome “Morrison” accanto a quello di famiglia, al Fairhaven Memorial Park di Saint Ana, in California.

Continua a leggere su optimagazine.com