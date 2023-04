Una stalker di Travis Barker dei Blink 182 ha sfondato il cancello di casa del batterista ed è stata arrestata. La notizia arriva da TMZ, che racconta una storia bizzarra che ha anche a che fare con il mondo delle truffe online.

A più riprese gli artisti segnalano la presenza di profili fake che si spacciano per account ufficiali delle popstar e contattano i loro fan, talvolta per estorcere loro denaro e altre volte per organizzare incontri inesistenti. È quanto accaduto venerdì 21 aprile, quando una donna si è presentata di fronte all’abitazione del batterista dei Blink 182, a Los Angeles, convinta – scrive TMZ – che egli stesso l’avesse invitata a incontrarsi in casa sua.

La donna è stata respinta più volte, insistendo sul fatto che fosse lì su invito dello stesso Travis Barker. All’ennesimo “no”, la fan ha deciso di usare la forza, quindi è salita in macchina e ha spinto il veicolo fino al cancello di sicurezza, sfondandolo. Per questo è stata chiamata la polizia e la donna è stata arrestata per violazione di domicilio.

In quel momento Travis Barker non era in casa, essendo impegnato con i Blink 182 al Coachella, la prima apparizione pubblica della band capitanata da Mark Hoppus dopo il ritorno di Tom DeLonge. Per il momento Travis Barker non ha commentato la vicenda, ma ricordiamo che le star sono spesso oggetto di attenzioni morbose da parte dei fan.

In questo caso, la donna è stata per metà innocente, essendo vittima di una truffa molto comune sui social. Certamente il gesto estremo di cercare di entrare con la forza non l’ha premiata né le ha fatto ottenere ciò che voleva. Recentemente Billie Eilish e Rihanna hanno ricevuto visite inopportune presso le loro abitazioni. Una foto pubblicata da TMZ mostra il volto della donna che ha tentato di irrompere nell’abitazione di Barker, con lo sguardo sconvolto.

