Il trasporto delle merci è un’operazione che richiede la massima attenzione da parte degli operatori addetti a svolgere tale mansione.

Si tratta di una necessità che diventa ancor più stringente quando le movimentazioni avvengono per le scale, un contesto in cui le merci rischiano di subire danneggiamenti, mentre per gli operatori aumentano le probabilità di rimanere coinvolti in infortuni o di riportare problemi all’apparato muscolo-scheletrico nel lungo periodo, a causa dei carichi spesso troppo pesanti.

In queste circostanze è quindi determinante avvalersi della giusta strumentazione, che risulti in grado di agevolarei trasporti, evitando danni a cose e persone. In particolare, un aiuto importante può arrivare dai carrelli elettrici, a patto di riuscire a individuare la tipologia più indicata per soddisfare al meglio le proprie, specifiche esigenze.

Quale tipologia di carrello elettrico scegliere

Attualmente, sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di saliscale elettrici, tra cui per esempio i modelli cingolati.

Si tratta di una tipologia di carrello che risulta indicata in tutte quelle occasioni nelle quali occorre movimentare oggetti voluminosi e molto pesanti, che possono arrivare a superare anche i 300 kg.

Tuttavia, è bene ricordare che i saliscale cingolati si contraddistinguono a loro volta per un peso piuttosto elevato: il loro utilizzo, quindi, talvolta può comportare che si verifichino alcuni inconvenienti, soprattutto nel caso in cui le rampe di scale lungo cui effettuare gli spostamenti non siano state progettate per sostenere determinati carichi.

Per effettuare queste movimentazioni con dispositivi più leggeri, allora, è possibile utilizzare un modello elettrico a tre ruote come il carrello saliscale proposto da Mario Carrelli, azienda specializzata che, grazie a un’esperienza di oltre 25 anni sul mercato, oggi costituisce un vero e proprio punto di riferimento del settore.

Questa tipologia di carrello elettrico, che si distingue per affidabilità, robustezza e praticità d’uso, durante la fase di trasporto scarica tutto il suo peso in maniera uniforme sulla superficie della pedata del gradino, al contrario di quanto avviene nel cingolato, in cui il peso grava solo sullo spigolo.

Le tre ruote in movimento conferiscono la spinta necessaria al carrello per salire e scendere in completa autonomia, senza che l’operatore debba intervenire con una sollecitazione fisica.

In più, i migliori modelli permettono di movimentare merci al meglio in qualsiasi circostanza: i carrelli saliscale di Mario Carrelli, per esempio, si caratterizzano per un sistema a snodi che permette loro di adattarsi perfettamente alla tipologia di rampa da salire, così da risultare perfetti da utilizzare anche in caso di percorsi stretti.

Quali merci trasportare con un carrello elettrico a tre ruote?

Con i carrelli saliscale a tre ruote è possibile trasportare le più diverse tipologie di carico.

In commercio, infatti, è possibile trovare modelli con cui movimentare al meglio non soltanto merci pesanti, ma anche strumentazione professionale, infissi e serramenti e materiali leggeri: si va, quindi, dall’attrezzatura medica alle porte blindate, fino ad arrivare a pallet, pacchi e legna.

In ogni caso, per individuare il saliscale elettrico a tre ruote più indicato per le proprie necessità è possibile avvalersi dell’assistenza messa a disposizione dalle migliori aziende specializzate, al giorno d’oggi sempre più spesso attive anche online, dove propongono approfondimenti dedicati con cui agevolare ulteriormente il processo decisionale.

