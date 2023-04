Inizia la terza settimana di problemi Rabona Mobile in questo lunedì 24 aprile, con i clienti del vettore privi di servizi fondamentali dallo scorso 12 aprile. In effetti, chi possiede una SIM del vettore ancora non riesce a navigare in rete e neppure inviare dei comuni SMS. Sembrava possibile una soluzione di tutte le anomalie entro lo scorso giovedì, per una tempistica comunicata dalla stessa Rabona. Così non è stato e alle difficoltà già note si uniscono anche ingiustificati ritardi alla portabilità verso la concorrenza, da parte di chi ha deciso di non attendere più oltre il ripristino della sostituzione.

In effetti, molti clienti che hanno dovuto subire i problemi Rabona Mobile in gran parte di questo mese di aprile hanno chiesto la portabilità del loro numero verso altro vettore. Ad oggi, tanti lamentano i ritardi per il servizio: nonostante la richiesta, ecco che tante numerazioni non vengono trasferite. Su questa seconda anomalia, è possibile fare delle ipotesi: è più che probabile che le difficoltà ancora di scena abbiano rallentato molti processi, tra cui anche quello di trasferimento dei clienti verso altri lidi. Di certo il vettore poi ha dovuto fronteggiare una gran mole di richieste in questa direzione, senza dubbio al di sopra della media. Per questo motivo, i tempi di attesa per usufruire di un nuovo vettore potrebbero essere ancora abbastanza lunghi.

A parte le anomalie sulla portabilità su cui non abbiamo riscontri ufficiali, resta un dato di fatto che sui problemi Rabona Mobile proprio l’operatore non si pronunci dallo scorso 18 aprile. In effetti, dopo l’ultima nota pubblica su Facebook, in cui si parlava anche di confronto con AGCOM e AGCM sulla vicenda, non sono stati fornite altre comunicazioni. Anche il costumer care, interpellato dai clienti, non ha fornito dettagli degni di nota.

