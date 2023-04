Al via la prevendita dei biglietti per Ligabue a Roma e Milano, due concerti speciali in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo Riderai. Le date sono quelle del 27 e del 28 aprile, quando l’artista sarà atteso rispettivamente a Largo Venue di Roma e ai Magazzini Generali di Milano, due location ristrette che accoglieranno un numero altrettanto ristretto di fan.

Le prevendite dei biglietti apriranno alle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, a ridosso delle due date.

Info biglietti per Ligabue a Roma e Milano per Riderai

Due concerti, due eventi speciali per festeggiare l’uscita del nuovo singolo con i fan. Due live imperdibili che Ligabue annuncia a ridosso degli eventi stessi, solo con qualche giorno di preavviso. Due show a sorpresa che rappresentano vere e proprie anteprime del tour negli stadi che si terrà in estate. I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, su Ticketone.

Le date:

Giovedì 27 aprile al LARGO VENUE di ROMA

Venerdì 28 aprile ai MAGAZZINI GENERALI di MILANO

A seguire, l’artista è atteso in concerto il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Riderai, il nuovo singolo di Ligabue

Le sorprese non riguardano solo gli appuntamenti dal vivo. Ligabue li annuncia proprio dopo il nuovo singolo, Riderai, disponibili in radio e negli store digitali da venerdì 28 aprile.

Il brano è stato scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.