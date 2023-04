Specofiche immagini social e via WhatsApp la faranno da padrone per festeggiare un buon 25 aprile in Italia nella giornata della Liberazione. La ricorrenza è giunta, in questo 2023, al suo settantottesimo anniversario ed è giusto continuare a soffermarsi sulla sua importanza. Il simbolo al centro della significativa data resta la bandiera italiana, come sempre ed in ogni soluzione proposta questa non potrà per nulla mancare.

L’anniversario della liberazione d’Italia, noto anche come festa della Liberazione appunto, ricorre il 25 aprile per ricordare la fine dell’occupazione nazista e la conclusione definitiva del regime fascista entro i nostri confini, avvenuta nella primavera del 1945 grazie alla lotta dei partigiani nel movimento di Resistenza. Naturalmente la ricorrenza è maggiormente sentita da determinati partiti politici ma l’anniversario resta l’emblema anche dell’unità del nostro paese.

Se si è a caccia di nuove immagini di buon 25 aprile, si potrà fare ricorso alle alternative presenti nella galleria al termine di questo approfondimento. In ogni soluzione non manca mai la bandiera italiana, dunque il nostro tricolore che sventola nel cielo o viene rappresentato associato alle immagini del passato. La Festa della Liberazione resta il momento opportuno per ricordare i valori della democrazia, in opposizione alle imposizioni di regimi che, entro i nostri confini, appartengono al passato ma che in alcune parti del mondo sono ancora fin troppo radicati.

Per chiunque voglia fare ricorso ad una delle immagini di buon 25 aprile presente in galleria, c’è da sottolineare come ogni foto potrà essere selezionata per essere poi condivisa su WhatsApp, in chat singole e di gruppo, nel corso della Festa della Liberazione delle prossime ore. Le stesse alternative potranno trovare spazio anche su social network come Facebook, all’interno della bacheca personale per ricordare a contatti stretti o semplici conoscenti l’importanza di questo anniversario.

