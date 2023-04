Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 e cambiano giorno di programmazione: dalla prima serata di domenica a quella del lunedì. Stasera 24 aprile su Rai2 ci sono i nuovi episodi.

Si parte con l’episodio 14×14 di NCIS Los Angeles, dal titolo Vergogna. Ecco la sinossi:

Il sottufficiale Wassner, marinaio irreprensibile, in attesa di andare in congedo temporaneo, viene trovato morto sulla USS Allegiance. Wassner si è impiccato lasciando tanto di biglietto d’addio. L’ipotesi del suicidio è avvalorata anche da altre due tragiche morti, avvenute a bordo nelle settimane precedenti. Caso chiuso? Tutto il contrario. I primi esami della scientifica aprono un’altra strada: omicidio. Le indagini portano a un certo Bradshaw, l’uomo, però, si trova in infermeria, ferito dopo un incidente. Come avrebbe potuto uccidere Wassner? Il mistero si infittisce. Nel frattempo, Callen e Anna iniziano a organizzare le nozze e Sam ha un conversazione “cuore a cuore” con la figlia.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×14 di Blue Bloods intitolato Rotta di collisione:

Ora impegnata come assistente sociale, Rachel, ex collega di Eddie interviene per aiutare un ragazzo autistico accusato di furto e si scontra con due poliziotti che lo stanno arrestando in modo brutale. Nel frattempo, mentre Danny e Baez cercano di aiutare una teppista quindicenne che è finita in un brutto giro, Erin riceve una proposta da Bobbi Gallo, una consulente famosa per occuparsi di campagne elettorali di successo. La donna offre il suo supporto a Erin ma pone una condizione: la procuratrice dovrà interrompere i rapporti con Anthony. Una decisione non facile. Allo stesso tempo, però, Anthony comunica l’intenzione di trasferirsi in un altro dipartimento, consapevole di non essere di alcuna utilità alla campagna.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano il 1° maggio con due nuovi appuntamenti. Nel 14×15 di NCIS Los Angeles, una nuova missione attende il team di Callen e Sam. A seguire, l’episodio 13×15 di Blue Bloods dal titolo Nervi scoperti, Danny collabora con il Texas Ranger Waylon Gates per portare in giudizio un famigerato boss del cartello della droga, ma la missione si complica quando il criminale minaccia di danneggiare i Reagan; Erin si occupa di un caso di aggressione molto controverso.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

