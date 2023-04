In questo lunedì 24 aprile è di scena la migliore offerta per il Samsung Galaxy S23 standard, ad un prezzo mai visto. Chi punta all’esemplare del top di gamma lanciato solo un paio di mesi fa potrà approfittare di uno sconto davvero importante sul costo di listino, almeno su Amazon.

La promozione ora di scena è vede il Samsung Galaxy S23, nella sua variante di memoria da 128 GB, a soli 778 euro. Il ribasso è davvero sensibile se consideriamo il valore di listino di ben 1079 euro. Lo sconto applicato è del 25% e per questo motivo, vale davvero la pena procedere all’acquisto. L’unica colorazione disponibile a queste speciali condizioni economiche è quella verde, mentre puntando su altre nuance si dovranno spendere anche delle decine di euro in più.

L’aspetto pure interessante della promozione di scena in queste ore è la velocità con la quale il pacco contenente lo smartphone sarà spedito a destinazione. I tempi di consegna, in effetti, sono i seguenti: il dispositivo arriverà tra il giorno 3 e il 5 maggio, tenendo presente anche gli attuali ponti di primavera che stiamo vivendo. Proprio per la più che interessante promozione in corso, c’è da scommetterci che in tanti procederanno all’acquisto. Occhio soltanto ai pochi pezzi disponibili a queste speciali condizioni. Al momento di questa pubblicazione, su Amazon, ci sono appena 10 esemplari a questo prezzo e le unità in vendita potrebbero ben presto scomparire.

L’acquisto del Samsung Galaxy S23 alle speciali condizioni appena elencate può essere anche abbinato ad un programma di protezione aggiuntiva. Per 2 anni di assicurazione contro danni accidentali, l’acquirente dovrà sborsare 33,99 euro, al contrario per tre anni 48,39 euro. Un simile plus si aggiungerebbe ai 2 anni di garanzia previsti per legge per i prodotti italiani ed europei.

