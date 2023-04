Torna Il Commissario Montalbano in tv. Stasera, 24 aprile, va in onda la replica de “L’odore della notte” nella versione rimasterizzata in 4K. La puntata, in onda per la prima volta l’11 novembre 2002, è tratta dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2001 da Sellerio.

“L’odore della notte” non incomincia sotto i migliori auspici per il commissario Montalbano, che vede i segni della vecchiaia arrivare minacciosi. Salvo è anche impegnato a fare chiarezza in un intricatissimo caso che non è nemmeno di sua competenza; un caso a cui lo chiamano strane coincidenze e personaggi che riaffiorano prepotentemente dal passato. Ispirata a un reale fatto di cronaca, ambientato in Sicilia e raccontato da un articolo del giornalista Francesco La Licata, la vicenda ruota attorno alla misteriosa sparizione di un sedicente promotore finanziario e del suo aiutante: a Vigàta tutti credono che se la spassi all’estero con i soldi sottratti agli incauti risparmiatori o che sia stato eliminato da qualche mafioso vittima dei suoi raggiri.

Ma la realtà e ben diversa e più dolorosa: Montalbano la svelerà indagando tra le quinte, senza mai uscire alla scoperto e solo grazie alla sua incredibile capacità di leggere nel cuore dei fatti e delle persone. Popolato da una galleria di personaggi indimenticabili, vecchi e nuovi, L’odore della notte fonde trama coinvolgente e approfondimento psicologico, senza rinunciare a sottili e ironici richiami alla realtà contemporanea e a suggestioni letterarie.

Nel cast de Il Commissario Montalbano troviamo Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano; Katharina Bohm è Livia; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Giuseppe Fazio; Angelo Russo è Agatino Catarella; Davide Lo Verde è Galluzzo; Marcello Perracchio è il Dr. Pasquano; Isabel Sollman è Ingrid Sjöström; Roberto Nobile è Nicolò Zito.

Il Commissario Montalbano in tv vi aspetta alle 21:25 su Rai1.

