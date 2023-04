Preciso come un orologio, esattamente due settimane dopo l’ufficializzazione di Android Auto 9.3, ecco giungere l’aggiornamento alla versione 9.4 stabile di Android Auto per tutti gli utenti tramite Google Play. Siamo a conoscenza che Android Auto, standard sviluppato dal colosso di Mountain View, porta la funzionalità di uno smartphone sul cruscotto di un’auto, fornendo un modo più sicuro e conveniente per i conducenti di interagire con i loro smartphone durante la guida. L’ultima versione stabile di Android Auto, versione 9.4, o adesso è disponibile per il download con un paio di nuove opzioni tutte da esplorare e con il supporto dell’interfaccia utente Coolwalk per altre app, come ad esempio Waze.

Uno dei principali cambiamenti nella nuova versione stabile di Android Auto 9.4 è senza ombra di dubbio l’opzione ‘Avvio’ nel menù delle impostazioni. Questa nuova funzione permette agli utenti di scegliere quale app avviare quando collegano il proprio smartphone ad Android Auto. Si tratta di un aggiornamento consigliato per tutti gli utenti in quanto potrebbe correggere errori o includere ottimizzazioni interne. Utilizziamo il condizionale in quanto, come di consueto, Google non ha aggiornato il changelog dell’app nella sua scheda su Google Play. Tuttavia, per il momento l’app non è supportata. Questa nuova opzione offre agli utenti maggiore flessibilità e controllo su come utilizzano Android Auto. Ad ogni modo, ora come ora pare che tutti gli utenti non abbiano ancora a disposizione l’interfaccia Coolwalk.

Inoltre, Android Auto 9.4 viene fornito con una nuova icona di pausa nel widget della barra delle applicazioni per la musica. La nuova versione stabile presenta anche altri miglioramenti, tra cui i tempi di avvio più rapidi, il riconoscimento dei comandi vocali ed una maggiore compatibilità con una gamma di dispositivi Android. Tali miglioramenti sono stati progettati per elargire un’esperienza più fluida e reattiva agli utenti. Detto ciò, se volete testare la nuova versione di Android Auto 9.4 potete scaricarla dal Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com