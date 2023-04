C’è chi sostiene che senza Light My Fire dei Doors non ci sarebbero stati i Doors. Probabilmente non è così, perché lo stesso potremmo dire di altre canzoni che probabilmente ci siamo stancati di citare, come Break On Through, The End e The Crystal Ship, tutte gemme preziose contenute nel primo album della band di Jim Morrison.

La storia di Light My Fire inizia con un ispirato chitarrista Robby Krieger seguito da quel vulcanico Ray Manzarek che per introdurre il brano sceglie una sequenza ispirata a Bach – o a Dave Brubeck, secondo altri – e con John Densmore che dà colore a tutto l’impianto con un tocco latino. Un colpo di rullante e parte la magia.

Jim Morrison non manca certamente di iniziativa, e in quel testo ben lontano dalla sua poesia ermetica e allucinata riesce ad aggiungere un dolce riferimento sessuale che spesso gli è costata una scomunica da parte dei benpensanti. Il risultato è tutto in quei 7 minuti e 6 secondi di brano, dove gli strumentisti avanzano come cavalli imbizzarriti offrendo tutto il loro prontuario di psichedelia e pop che non annoia, accompagnando l’abbandono.

Offerta The Doors (Stereo) Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Il produttore Paul A. Rotchild chiede l’ausilio del bassista Larry Knechtel per rinforzare la linea di basso già suonata da Manzarek con la mano sinistra inchiodata al suo Rhodes Piano Bass, un’abilità in cui Manzarek rimane ancora oggi imbattuto. Light My Fire dei Doors è uno schianto, proietta la band dritta in mezzo alle masse e questo costerà a Jim Morrison una furia cieca quando i tre amici, in sua assenza, concedono i diritti del brano per uno spot della Buick.

Lo ricorda lo stesso Densmore nel suo libro Doors Unhinged uscito nel 2013: Jim è su tutte le furie e interrompe la messa in onda con la minaccia di distruggere una Buick con una mazza in diretta televisiva. Light My Fire dei Doors è anche questo, è stato anche questo.

Continua a leggere su optimagazine.com