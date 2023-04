A partire dallo scorso mese di febbraio, sono circolate in Rete diverse voci che hanno fatto trapelare informazioni riguardanti lo Xiaomi MIX Fold 3. Fino ad oggi, le indiscrezioni hanno rivelato la configurazione più alta del device, la connettività USB-C ed il periodo di lancio. Adesso, un recente post su Weibo del famoso e attendibile tipster Digital Chat Station ha svelato alcuni dettagli in più sul prossimo telefono pieghevole del produttore cinese.

Stando a quanto si può leggere nel post, il prossimo Xiaomi MIX Fold 3, che debutterà nel mercato cinese, presenta il nome in codice “Babylon” e il numero di modello 2308CPXD0C, apparso nel database IMEI. I numeri “2308” stanno ad indicare che il lancio del prodotto è previsto per il prossimo mese di agosto, probabilmente il giorno 11. Il firmware MIUI del pieghevole Xiaomi suggerisce che resterà esclusivo per il mercato cinese. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono le presunte specifiche tecniche degli ultimi rapporti. Si sostiene che lo Xiaomi MIX Fold 3 sia dotato di un display esterno OLED FHD+ con refresh rate a 120Hz da 6,5 pollici e di un display interno pieghevole OLED FHD+ da 8,02 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Entrambi i display avranno un design punch-hole.

Lo Xiaomi MIX Fold 3, inoltre, dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, affiancato da RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 4.0. La variante top di gamma del fodlable dovrebbe offrire 16GB di RAM e 1TB di storage interno. Una delle caratteristiche più interessanti riguarda il sistema quad-camera Leica, caratterizzata da un sensore principale IMX989 da 50MP, un ultra-wide IMX858 da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e un periscopico IMX858 da 50MP. Quanto all’autonomia, il pieghevole dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4800mAh con ricarica rapida cablata da 67W e ricarica wireless da 50W. Si dice anche che il dispositivo abbia una classificazione IP per una protezione extra contro i danni causati dall’acqua. Lo Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe essere disponibile nei colori pelle nera e vetro bianco. Purtroppo, il dispositivo non sarà disponibile al di fuori del mercato cinese.

