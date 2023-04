Al via Crossword Mysteries su Rai2, la nuova serie a tinte gialle targata Hallmark con protagonisti Lacey Chabert (“Mean Girls”), Brennan Elliott (“Cedar Cove”) e Barbara Niven (“Dolci e delitti”). Si tratta di un ciclo di film televisivi incentrati su Tess Harper, una giovane donna che conduce una vita tranquilla e per lavoro cura la rubrica dei cruciverba del quotidiano The Sentinel, fino a quando inizia a collaborare con la polizia grazie al suo incredibile instinto.

Quando viene ritrovato un cadavere con una copia di un suo cruciverba in tasca, Tess nota dei particolari che potrebbero contribuire alla risoluzione del caso. Le sue convinzioni, però, si scontrano contro le granitiche certezze del detective incaricato delle indagini, Logan O’Connor, che tenta in ogni modo di estrometterla. La caparbietà di Tess, però, unita al suo infallibile intuito, scalfirà poco alla volta le convinzioni di Logan, grazie anche all’aiuto del capo della polizia, il detective Chauncey O’Connor, padre dello stesso Logan. Poco per volta tra i due nascerà una grande complicità, e insieme diventeranno una coppia infallibile di investigatori, e forse anche qualcosa di più.

Stasera, 23 aprile, andrà in onda il primo episodio di Crossword Mysteries su Rai2 dal titolo Un cruciverba da morire. Ecco la sinossi:

Tess Harper cura la rubrica dei cruciverba del quotidiano The Sentinel. Una notte Alan Nightingale, il proprietario di una galleria d’arte, viene ucciso, e contestualmente un quadro di valore scompare dalla galleria. Il detective Logan O’Connor indaga sul caso, e scopre che in una tasca della vittima c’è il cruciverba della domenica del Sentinel. Logan va a parlarne con Harris, il redattore di cronaca nera del giornale che negli anni precedenti ha seguito una serie di furti in gallerie d’arte. Incontra Tess, la quale scopre un collegamento tra il cruciverba e il delitto.

La donna di convincere Logan che qualcuno degli anonimi collaboratori della sua rubrica usa i cruciverba per trasmettere indicazioni sui furti da realizzare. Inizialmente scettico, Logan finisce per convincersi della validità di questa tesi, e i due collaborano alla risoluzione del caso. Tra l’investigatore ufficiale e l’esperta di enigmistica comincia così a crearsi una complicità e una fortunata collaborazione e i due protagonisti, poco alla volta, si ritrovano a formare una coppia di infallibili detective, e non solo…

Crossword Mysteries su Rai2 vi aspetta alle 21:00.

