La reunion degli Oasis ci sarà? Un tour per il trentennale di Definitely Maybe ci sarà? Noel Gallagher ha spiazzato tutti i giornalisti accorsi in un hotel di Milano per la conferenza stampa di Council Skies, nuovo album degli High Flying Birds recentemente anticipato dalla title-track.

Come riporta Rolling Stone, nel comunicato stampa c’era l’esplicita richiesta di non fare domande sugli Oasis, dal momento che Noel avrebbe trattato l’argomento in maniera spontanea. Nei fatti, Definitely Maybe compie 30 anni e ci sarà una sorpresa per i fan: una serie di outtake rinvenuti in una scatola che sono “fuc*ing amazing”, secondo Noel, e che usciranno in un’edizione speciale del disco.

Sì, ma gli Oasis? Il fratello Liam è sempre più convinto di voler rifondare la band, e certamente i Breezer hanno cavalcato l’onda proponendo il progetto Aisis, un finto album di inediti in cui la voce del frontman è stata creata da un’intelligenza artificiale. Noel continua a respingere la possibilità e anzi, trolla i giornalisti con un’uscita che dalle prime battute accende una speranza che poi si presenta come una gigantesca bolla di sapone. Le sue parole:

“Ci riformeremo, faremo un grande tour e suoneremo tutte le canzoni di Definitely Maybe in sequenza, e poi anche quelle di Morning Glory, e si riformeranno anche i Beatles con John Lennon“.

Niente da fare, niente reunion degli Oasis nemmeno nel 2023. L’incapacità di rassegnarsi è tanta, forse alimentata dalla positività di Liam Gallagher sull’argomento. Trovandosi in Italia, non può scappare la domanda sui Maneskin. Noel li conosce, ovviamente, e su di loro dice:

“Non li conosco. Ah, no! Sono quei tipi che ho visto in televisione allo Eurovision Song Contest? Fuc*in’ mental! Quel ragazzo stava prendendo droga in televisione! Non so cosa pensare della loro musica, ma quella sera li stavo guardando. Sono fighi, ma non mi ricordo la loro canzone“.

No, Damiano David non stava assumendo droga e certamente Noel scherza anche su questo. Ricordiamo che su questa teoria messa in piedi dai francesi si sono consumate pagine e pagine, settimane e settimane di debunking e smentite, portando il frontman della band romana a sottoporsi ad un test per dimostrare che nel suo corpo non è mai entrata la cocaina.

