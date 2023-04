Federica a Verissimo sabato 22 aprile si racconta a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. Autodidatta, cantante eccezionale, ha conquistato tutti a partire dalla coach Arisa – che ha sempre creduto nelle sue potenzialità. Nessuna lezione di canto all’attivo ma tanti fan pronti a sostenerla anche a telecamere spente.

Il percorso nel talent show è stato per Federica una sorpresa continua e confessa: “Nessuno di noi si aspettava tutto questo”. Solo una manciata di mesi fa, faceva la parrucchiera. Ha partecipato ai provini per gioco salvo poi crederci davvero. Le è andata proprio bene: è giunta fino al serale.

“Dopo un po’ capisci che ce la puoi fare e inizi a credere di più in te stessa”, racconta la cantante che ad Amici ha provato “emozioni a non finire”.

Figlia di genitori separati, con loro ha un bellissimo rapporto. Il papà è più chiuso rispetto alla mamma, che è la confidente di Federica. Placa le sue insicurezze ed è una costante nei momenti difficili.

E di momenti difficili non ne sono mancati ad Amici. Federica a Verissimo racconta anche quelli e parla di “momenti in cui mi sentivo inferiore” ma ha una buona parola per tutti.

Federica a Verissimo: l’amicizia con Angelina Mango e l’amore con Piccolo G

“Arisa è stata una coach d’oro, con Angelina c’è una bellissima amicizia” al punto che la figlia di Mango le ha fatto un dono speciale:

“Lei mi ha regalato un suo braccialetto molto importante, prima di uscire me lo ha regalato e glielo voglio anche ridare perché so quanto ci tiene. Le voglio veramente tanto bene, è una persona speciale”.

Spera di poter coltivare questo bellissimo rapporto anche fuori e Angelina Mango non è l’unica compagna di scuola che vuole frequentare a telecamere spente.

A proposito di persone speciali, Federica parla anche di Piccolo G. Confessa di essere innamorata e di pensarlo costantemente. Piccolo G è una persona molto speciale per Federica: “Sa sempre cosa dirmi per tranquillizzarmi, mi scriveva un sacco di lettere bellissime, è romantico e passionale”.