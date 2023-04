Blanco piglia tutto con Innamorato, il nuovo album di inediti. In radio però vince Annalisa con il nuovo singolo, Mon Amour, già candidato ad essere una delle hit dell’estate.

Con il disco in vendita da venerdì 14 aprile, Blanco domina le classifiche di vendita stilate da Fimi sulla base degli album venduti in Italia nell’ultima settimana, sia per quel che riguarda le copie fisiche che digitali. Innamorato di Blanco è al primo posto della classifica Fimi degli album e anche in quella dei vinili.

Non basta: Blanco è al primo posto anche nella classifica dei singoli con il nuovo brano estratto dall’album. Dopo il successo de L’Isola Delle Rose, Blanco torna in radio con Un Briciolo Di Allegria, un duetto con Mina che svetta subito ma non in radio.

Un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano in un’unica traccia che unisce due pilastri della musica italiana: da un lato la storia, con Mina, dall’altro la contemporaneità con Blanco, uno dei nuovi esponenti più amati dal pubblico.

“Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”, le parole di Blanco nel commentare il duetto.

Le emittenti radiofoniche nostrane, però, preferiscono trasmettere un brano diverso. Si tratta di Mon Amour di Annalisa, al primo posto delle classifiche radio. Blanco e Mina devono accontentarsi del secondo posto.

In estate, Blanco sarà in concerto negli stadi. A tal proposito, commenta: “L’anno scorso ho fatto il mio primo tour e non lo dimenticherò mai. Ho provato delle emozioni per cui è difficile trovare delle parole, quest’anno sono sicuro che replicheremo. Vorrei che i miei live fossero una festa, stiamo lavorando duramente per portare uno spettacolo pieno di sorprese e curato sotto ogni aspetto”.