Finalmente gli ultimi contendenti nel mercato dei telefoni pieghevoli sono stati svelati, parliamo di Vivo X Fold2 e X Flip. Quest’ultimo si tratta del primo foldable a conchiglia dell’azienda cinese che racchiude un display esterno da 3 pollici di grandi dimensioni, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 e una fotocamera principale da 50MP. Ma andiamo subito a dare un’occhiata alle sue caratteristiche.

Il Vivo X Flip è il primo telefono pieghevole a conchiglia che sfoggia un ampio display AMOLED da 3 pollici che può essere utilizzato per qualsiasi funzione, dai messaggi alla navigazione delle mappe e all’utilizzo di app social. Vivo, inoltre, si sta attivando con gli sviluppatori di app per far sì che le loro app vengano ottimizzate per il display esterno, in maniera tale che gli utenti possano visualizzare e interagire con la maggior parte delle attività senza dover obbligatoriamente aprire lo schermo interno. Il display principale è un AMOLED LTPO da 6,74 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tra l’altro, lo schermo sfrutterà un meccanismo a cerniera waterdrop che dovrebbe andare ad eliminare la famosa e fastidiosa piega visibile sulla maggior parte degli schermi pieghevoli.

Sotto la scocca il nuovo vivo X Flip integra un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, affiancato da 12GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il pieghevole presenta lo stesso sensore Sony IMX866V da 50 MP con OIS, come su X Fold2, e un sensore ultra-wide da 12MP; internamente, la fotocamera selfie è da 32MP. Inoltre, lo scanner di impronte digitali è montato lateralmente. Ad alimentare questo straordinario dispositivo è una batteria da 4400mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W; lato software l’interfaccia Origin OS3 è basata sul sistema operativo Android 13. Infine, il Vivo X Flip parte da un prezzo di CNY 5,999 (circa 795 euro al cambio attuale) per la versione 12/256GB e fino a CNY 6,699 (circa 890 euro) per il modello da 12/512GB.

