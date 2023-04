Potrebbe fare un passo in avanti notevole la batteria di un top di gamma atteso nel 2024, come nel caso del cosiddetto Samsung Galaxy S24 Ultra. Vanno in questa direzione i rumors che hanno preso piede oggi 21 aprile anche qui in Italia, consegnandoci a conti fatti ulteriori spunti di analisi dopo i primi raffronti virtuali coi prossimi iPhone 15, in relazione a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa qui sul nostro magazine. Ecco perché è importante fare il punto della situazione stamane, in attesa di capire se le indiscrezioni si tramuteranno o meno in mosse reali del produttore coreano.

Cosa è lecito aspettarsi dalla batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: le indiscrezioni di oggi

Per comprendere in quale direzione stiano andando le ultime voci di corridoio riguardanti la batteria dei Samsung Galaxy S24 Ultra, possiamo rifarci alle informazioni fornite da SamMobile. Se da un lato si parla tanto della nuova GPU che forse toccheremo con mano con la serie in arrivo il prossimo anno, non possiamo certo dimenticare lo sviluppo della batteria, a detta dei bene informati prossimo a regalarci una svolta. A quanto pare, Samsung sembra intenzionata ad adottare alcune tecnologie utilizzate in ambito automobilistico per assicurare a tutti una migliore durata della batteria.

Per farvela breve, l’area tecnica di Samsung solitamente impegnata a sviluppare e produrre batterie agli ioni di litio, potrebbe avere in programma di utilizzare una tecnologia volta all’aumento della capacità delle stesse batteria che solitamente viene applicata nelle celle delle auto elettriche. L’obiettivo, come accennato in precedenza, sarebbe quello di inserirla negli smartphone e nei tablet Galaxy.

L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la capacità della batteria montata sui Samsung Galaxy S24 Ultra di circa il 10%. Stremo a vedere se ci saranno o meno i presupposti per fare questo step già nei prossimi mesi.

