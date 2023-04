Mancano poco meno di tre settimane al match di andata, ma l’attesa per i biglietti di Milan-Inter di Champions League è già oggi un qualcosa di indescrivibile. Esattamente come avvenuto 20 anni fa, per diversi giorni non si parlerà d’altro, con un sold out scontato e forse già registrato nelle prime due fasi della vendita. Del resto, se riscontriamo il tutto esaurito anche in partite come Milan-Lazio, che abbiamo trattato non molto tempo fa con un approfondimento a parte, è lecito aspettarsi che arriverà molto poco in vendita libera. Forse nulla, ed è giusto prepararsi già in questo momento ad un’evenienza simile.

Proviamo a capire quando escono biglietti di Milan-Inter di Champions League: uscita e questione settore ospiti

Per quanto concerne le tempistiche, ci sono buone probabilità che la vendita dei biglietti di Milan-Inter per la Champions League possa scattare nella seconda metà della prossima settimana. Verso lunedì, invece, dovrebbero essere diramate le informazioni ufficiali dal club rossonero per le tre fasi della commercializzazione. Scontato il fatto che sia data priorità agli abbonati, mentre la seconda fase si rivolgerà con ogni probabilità ai possessori della tessera Cuore Rossonero. Decisivo comprendere quanti biglietti potranno essere acquistati da ciascun tifoso avente diritto.

Già, perché questo determinerà la quota residua (o pari a zero) dei biglietti di Milan-Inter previsti per la vendita libera. Discorso a parte per il settore ospiti, in quanto l’UEFA dovrebbe confermare quanto avviene in campionato. Tradotto, questo vuol dire secondo anello verde riservato agli interisti per l’andata e secondo anello rosso dato ai milanisti per il ritorno. In totale, circa 5.000 ticket a testa per le due tifoserie che giocheranno in “trasferta”. La gestione di questi tagliandi sarà definita dalle società ospiti.

Vi faremo sapere appena ci saranno altri elementi di analisi su quando escono i biglietti di Milan-Inter, con data di uscita anche per il settore ospiti.

Continua a leggere su optimagazine.com