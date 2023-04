Il colosso di Seul potrebbe presentare al pubblico i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 prima del previsto. Le date non sono state fissate nella pietra, ma alcuni segnali indicano che il produttore sudcoreano avrebbe intenzione di rilasciare i suoi prossimi telefoni pieghevoli di punta a metà estate. Secondo una voce, l’OEM asiatico potrebbe iniziare a produrre in serie le cerniere per i suoi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 all’inizio di giugno (l’anno scorso la cosa ebbe luogo alla fine di giugno).

Come riportato da “SamMobile“, poiché la società asiatica si sta presumibilmente affrettando a produrre le sue cerniere prima del solito, la recente voce ipotizza porterà il Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sul mercato prima della fine di luglio piuttosto che alla fine di agosto. Si dice che il produttore asiatico utilizzerà un diverso tipo di cerniera, almeno per il Samsung Galaxy Z Fold 5: questa nuova cerniera consentirà al telefono di piegarsi completamente senza lasciare un piccolo spazio tra le due metà

La questione potrebbe spiegare il motivo per cui il colosso di Seul avrebbe deciso dimettere in produzione le cerniere dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 prima del solito (magari serve più tempo del previsto per la produzione). Se vero, i prossimi pieghevoli sarebbero essere messi in vendita nel solito periodo dell’anno, indipendentemente dal fatto che le componenti colpiscano i nastri trasportatori prima del normale. Tutto sommato, non ci sono prove concrete che suggeriscano che il colosso di Seul precipiterà sul mercato i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 per metà estate (anche se potrebbe essere, soprattutto se intende avvicinare i suoi dispositivi al lancio di Google Pixel Fold e mettere più distanza tra loro e l’imminente serie iPhone 15).

Continua a leggere su optimagazine.com