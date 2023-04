NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 non vanno in onda venerdì 21 aprile su Rai2. Entrambe le serie tv si fermano per un bel po’ di mesi, ma torneranno a settembre con i nuovi episodi delle rispettive stagioni.

Si tratta quindi di un lungo stop per permettere il doppiaggio dei nuovi appuntamenti. A settembre, NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 andranno in onda con gli episodi 20×14 e 2×14.

Nel 20×14 di NCIS, Parker è alle prese con le sue emozioni quando un truffatore del suo passato si presenta come sospettato di omicidio.

Nel 2×14 di NCIS Hawaii, quando l’omicidio di un capitano e di sua moglie ricorda un caso precedente, il team dell’NCIS coinvolge un ex membro del team per aiutare a determinare se hanno a che fare con un emulatore.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 danno quindi appuntamento al pubblico di Rai2 da settembre 2023.

Al loro posto, ogni venerdì, andrà invece in onda la sesta stagione di The Good Doctor in prima assoluta.

