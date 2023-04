I possessori dei Samsung Galaxy A dovrebbero ricevere una graditissima sorpresa entro la fine dell’anno. Il prossimo aggiornamento software di rilievo che comprenderà non solo Android 14 ma anche l’interfaccia proprietaria One UI 6.0 includerebbe anche un incredibile passo in avanti per le prestazioni della fotocamera.

Fino a questo momento, funzionalità come Expert Raw ma anche Camera Assistant sono state esclusivo appannaggio dei modelli di punta della serie S, dei pieghevoli, partendo dai dispositivi più recenti e andando a ritroso anche verso esemplari più datati. Come riportato da SamMobile sulla base di alcune indiscrezioni provenienti da un esperto della community Samsung, il produttore dovrebbe essere invece in procinto di prevedere funzioni premium anche per la serie Galaxy A.

In pratica, il prossimo grosso step software verso la One UI 6.0 (e naturalmente Android 14) dovrebbe essere davvero fondamentale per garantire scatti professionali. Camera Assistant, così come già accaduto per i dispositivi di punta del brand, fornirà strumenti davvero professionali agli utenti. Tra le possibilità pronte ad essere garantite dovrebbero esserci quelle relative alla disattivazione dell’HDR automatico, la scelta tra scatti più rapidi o una migliore post-elaborazione, altre impostazioni per il timer e diversi altri plus.

Naturalmente l’aggiornamento fin qui menzionato non arriverà se non nella seconda parte del 2023, dopo la prima distribuzione pure di Android 14 sulla serie S e sui foldable. I primi device della serie a poter ricevere le interessanti novità dovrebbero essere i Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy A73. In un secondo momento, il rilascio di Camera Assistant potrebbe interessare molti altri dispositivi ma questi non sono ancora noti. Sembra abbastanza ovvio che si procederà dagli smartphone lanciati più di recente per continuare poi verso quelli più vecchi. Nel prosieguo dell’anno, magari, la stessa Samsung fornirà dei nuovi dettagli in più.

Continua a leggere su optimagazine.com