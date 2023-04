Sembra essere molto intrigante l’offerta odierna proposta da Amazon per il Samsung Galaxy S22, smartphone Android ancora piuttosto ricercato sul mercato che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più basso rispetto a qualche tempo fa. Merito sicuramente dell’arrivo sul mercato del Galaxy S23, ma in genere i device di stampo Android tendono a svalutarsi molto più velocemente rispetto ai modelli di stampo Apple.

Concentriamoci oggi sul prezzo del Samsung Galaxy S22: occhio alla nuova offerta di Amazon

Dunque, non solo accessori in offerta, come osservato di recente. A questo punto vediamo cosa propone nella giornata odierna Amazon per questo Samsung Galaxy S22. In primis bisogna evidenziare come si stia parlando del modello Phantom Black da 128GB di memoria interna, qui il costo finale è di 542 euro ed è il risultato di uno sconto dell’8% applicato sul prezzo precedente di 589,10 euro. C’è stato quindi uno sconto ulteriore da prendere assolutamente in considerazione se si ha intenzione di portare a casa un buon affare.

L’offerta risulta essere molto allettante, infatti i pezzi disponibili sul famoso sito di e-commerce stanno per terminare. Ciò significa che bisogna accelerare i tempi di acquisto se si vuole avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22 ad un prezzo più conveniente. La spedizione risulta essere gratuita e bisogna attendere solo qualche giorno in più per riceverlo direttamente a casa. Tra l’altro Amazon permette anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa finale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta.

Per quanto concerne le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S22 bisogna ricordare come si stia parlando di un device avente display Infinity-O da 6,1 pollici a 120Hz e dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Non manca un processore potente realizzato a 4nm e l’ottima tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel per scatti di estrema qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale device.

Continua a leggere su optimagazine.com