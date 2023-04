Un cantautore è anche un divulgatore nel senso più scientifico e accademico del termine: Dimentico di Enrico Ruggeri lo dimostra, e sulla sensibilità che è propria dell’artista milanese non abbiamo mai avuto dubbi.

Il cantautore, a questo giro, racconta il tormento dei ricordi con il cuore e la bocca di una persona affetta dal morbo di Alzheimer – per questo il titolo Dimentico – e nel farlo impiega tutta la poesia di cui è capace. Che la sua penna sappia arrivare dritta all’anima lo abbiamo appreso dai tempi de Il Portiere Di Notte e Peter Pan, ma anche in compagnia di Gianni Morandi e Umberto Tozzi con Si Può Dare Di Più.

Per un’immersione completa nella storia struggente che Enrico Ruggeri vuole raccontare la scelta cade su una ballata, che nel suo caso non regala la semplice e posata atmosfera degli accendini sventolati sotto il palco o degli abbracci che tradiscono un rapimento emozionale: Dimentico di Enrico Ruggeri è un crescendo che porta alle lacrime. Come già detto, la sua è un’opera di divulgazione. Il tema trattato è delicato, umanamente straziante, e il cantautore riesce ad argomentarlo con tutto il rispetto e la dolcezza che un artista degno di definirsi tale dovrebbe impiegare ogni volta che dà voce alle sue sensazioni per raccontare il mondo.

Pochi, come Ruggeri, sanno sensibilizzare il pubblico su argomenti così personali: per questo parliamo di divulgazione, perché il cantautore racconta un mondo spesso taciuto in cui l’amore domina sempre, anche nei momenti di maggiore sconforto. “Vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta“, canta il protagonista con tutto il dolore di chi non riesce a ricordare i suoi attimi di vita più belli, il nome dei suoi cari e i rapporti che ha coltivato nel lungo percorso dell’esistenza.

Per tutti questi motivi Dimentico di Enrico Ruggeri è un brano a cui rendere grazie.

Non ricordo più chi sono

e quando ho consumato la mia vita

mentre vedo gli occhi ed il sorriso

di una faccia sconosciuta

Eppure so di aver viaggiato a lungo

su una strada che mi è stata tolta

con i quadri appesi al muro

che vedo per la prima volta

C’è una donna che mi dice

“riposati papà”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che sono stato un essere pensante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

so che io ho vissuto la mia storia

tra immagini che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Non capisco più chi sono

non conosco più la mia scrittura

non ho più un carattere

non mostro più la mia natura

C’è chi mi sorride

e mi dice “amore mio”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che per qualcuno sono stato anche importante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

qui c’è chi conosce la mia storia

e tutto ciò che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Io lo so che sono stato un essere pensante

dimentico dimentico

dimentico dimentico

Non ricordo più chi sono

e non so che fine ha fatto la mia vita