Dallo scorso 10 aprile è molto gettonata l’app Insieme per la Scuola 2023 legata ad un progetto del noto brand di supermercati Conad. Difatti è in corso un’iniziativa già collaudata nel recente passato, con la quale si possono donare dei premi speciali (in materiale didattico e dispositivi elettronici) agli istituti di tutta Italia. Il tutto con il contributo di chi fa la spesa presso uno store del brand. Proprio l’applicazione appena menzionata è il fulcro dell’inziativa e servirà proprio a caricare i buoni ricevuti dopo gli acquisti in negozio.

Funzionamento

L’app Insieme per la Scuola 2023 è disponibile al download da App Store per chi ha un iPhone e sul Play Store per chi si avvale invece di un device con sistema operativo Android. I requisiti per l’installazione sono davvero minimo e l’ingombro in termini di MB pure è esiguo.

Prima di dettagliare il funzionamento dell’app, è giusto spendere qualche parola sull’iniziativa voluta da Conad da diversi anni. Dallo scorso 10 aprile e fino al 21 maggio, nei punti vendita del brand che espongono il materiale pubblicitario Insieme per la Scuola, ogni cliente riceverà un buono per ogni 20 euro di spesa effettuata. La raccolta personale dei buoni potrà essere associata ad un plesso scolastico di propria preferenza: i punti raccolti da chiunque abbia prescelto una specifica scuola potranno essere trasformati in materiale didattico di diverso tipo.

L’App gratuita Insieme per la Scuola 2023 prevede un primo passaggio essenziale, ossia l’individuazione dell’istituto o del plesso verso il quale si vuole effettuare la donazione dei propri buoni. L’utente sarà guidato nella propria scelta attraverso i campi relativi alla regione, provincia e comune di riferimento dell’istituto. Nel caso in cui una scuola non compaia in elenco, allora vorrà dire che quest’ultima non partecipa all’iniziativa di Conad.

Come si caricano i buoni attraverso l’app Insieme per la Scuola 2023? La procedura è estremamente semplice e semplificata attraverso il comando “Carica buoni”. Il punto per la scuola potrà essere associato attraverso il comando “Scansiona Codice”. L’operazione potrà avvenire attraverso l’uso della fotocamera o anche digitando manualmente la stringa ricevuta dopo l’acquisto. Sempre nella schermata principale dell’app, si potrà accedere alla scheda relativa ai buoni caricati. Qui, in riferimento alla scuola prescelta, compariranno i buoni associati all’istituto, in particolare quelli disponibili e quelli che la scuola ha magari già utilizzato per richiedere i premi. In qualsiasi momento, dalla medesima sezione, sarà anche possibile cambiare il nome del plesso al quale destinare i propri vuoni

L’app Insieme per la Scuola 2023 non ha altre funzioni se non quella pensata come guida all’iniziativa. Sempre dalla Home dell’applicazione si potrà visitare la scheda “come funziona”. Attraverso una serie di FAQ, si otterranno tutti i dettagli sull’iniziativa. Attraverso la stessa sezione sono disponibili anche i contatti del progetto, numero verde e mail ai quali chiedere supporto per eventuali dubbi.

Usabilità

Più volte, in questo approfondimento, è stata sottolineata l’estrema facilità dell’app Insieme per la Scuola 2023. Le sue funzioni sono ridotte all’osso in relazione al suo semplice obiettivo di caricare dei buoni e associarli ad una scuola. In riferimento a quest’operazione, sarà possibile scegliere o meno autorizzare l’accesso alla fotocamera per scansionare i codici ricevuti.

In riferimento all’usabilità di questo strumento, va segnalato un evidente bug per le icone di contatto social e non solo dell’iniziativa (Facebook, Messenger, WhatsApp e E-mail). Queste ultime non funzionano correttamente e non consentono di inviare segnalazioni.

